樂悠節八達通優惠｜消費$100賺$8　加碼月餅半價　116大優惠一覽

樂悠節｜樂悠咭｜八達通｜長者優惠｜專屬老友記的優惠活動樂悠節由即日起至9月10日舉行！今次八達通繼續聯同超過130個參與商戶，向各位持樂悠咭的長者派發逾百項飲食加購物優惠。其中，只要在活動期內在參與商戶中用樂悠咭消費滿$100，即賺$8回贈，每張咭最多可賺高達$800！八達通日前更宣布優惠加碼，優惠包括聖安娜月餅半價！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理好餐飲加購物著數。



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樂悠節八達通優惠｜加碼現金回贈獎賞 派發3大優惠

八達通日前宣布，為慶祝樂悠節來到第3年，以及多個商戶的營業額亦勁升3倍，決定將現金回贈獎賞同步加碼到3倍，總現金回贈金額由原定的828萬元，提升至2,888萬元。此外，亦有商戶決定推出加碼優惠！

八達通宣布將現金回贈獎賞同步加碼到3倍，總現金回贈大幅加至$2,888萬。（八達通網頁截圖）

第三屆「828 樂悠節」由即日起至9月10日舉行，將聯同超過130個參與商戶，向樂悠咭持有人送上3大優惠！

樂悠節將推出3大優惠。（八達通Facebook截圖）

樂悠節優惠｜1. 消費滿$100或以上即送$8回贈

所有持樂悠咭的人士，只要由2026年8月28日至9月10日的推廣期內，於活動參與商戶中購物或飲食並以樂悠咭付款，單次消費滿$100或以上，即送$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！

樂悠咭持有人在活動期間在參與商戶中消費滿$100日，即賺$8回贈。（AI生成圖片）

樂悠節優惠｜2. 商戶推116大快閃優惠

今次樂悠節有多間參與商戶送上快閃及全年優惠，包括餐飲及購物優惠！

樂悠節餐飲優惠｜5間商戶加碼新優惠

除了現金回贈獎賞加碼外，多間商戶也決定加推優惠：

樂悠節餐飲優惠｜51間餐廳推出精選優惠

在「828樂悠節」期間，參與的餐飲商戶送上多項快閃優惠，當中包括$28富臨皇宮叉燒、$25起歎麥當勞餐、$38譚仔米線等，優惠詳情即看下表：

樂悠節餐飲優惠｜9間西餅麵包店推出精選優惠

除了餐廳外，另有9間西餅麵包商戶亦有推出優惠，當中包括A-1 Bakery消費享全單額外92折、超羣烘焙惠顧滿$28送方叔蛋撻一件等，詳見下表：

樂悠節購物優惠｜13間商店推出保健養生產品精選優惠

想購買保健產品的話，今次活動也有13間商戶參與，優惠包括好棧食品的紅燒鮑魚5罐$48、位元堂中成藥95折等，優惠詳情可看下表：

樂悠節購物優惠｜26間超市雜貨推出精選優惠

另外亦有26間超市、雜貨店參與活動推出優惠，當中包括在惠康消費滿$138有9折、大生生活超市買滿$120有9折等，詳情即看下表：

樂悠節購物優惠｜6間個人護理商店推出精選優惠

在個人護理方面，也有6間商店提供優惠，包括萬寧買滿$188減$20、莎莎買滿$120有95折等，即看下表：

樂悠節購物優惠｜6間電訊及電器商推出精選優惠

樂悠節也有多間電訊及電器商推出優惠，包括豐澤有精選老友記生活好物低至47折、電訊數碼SUN Mobile有$58就可申請樂悠數據計劃等，詳情即看下表：

樂悠節優惠｜3. 樂悠咭嘟嘟賞迎新賞

大家只要在八達通App將樂悠咭連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，並由8月28日至9月10日推廣期內，到「嘟嘟賞」領取樂悠咭嘟嘟賞八達券，領券後使用已連結的樂悠咭於828樂悠節參與商戶單一消費滿$100或以上，可再賺$8增值額。

八達通樂悠節

活動日期：8月28日至9月10日



合資格交易：推廣期內於828樂悠節參與商戶實體零售商店，以樂悠咭單次消費滿$100或以上的付款交易，並不包括任何八達通網上付款交易，或任何於領展商場內之非參與商戶的付款交易



現金回贈及/或嘟嘟賞迎新賞領取期：將在每單合資格交易後的第7天開始發放，大家可於2026年10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取



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