麥當勞優惠｜全新升級脆辣雞腿飽餐$39！粉絲免費試+送可樂變色杯

麥當勞優惠｜麥當勞下周一（9月14日）上午11時開始推出「升級版脆辣雞腿飽」！選用加大版原塊雞腿肉配羅馬生菜，份量更大、口感更Juicy！還限時免費請你食價值$44.5起套餐！搶唔到唔緊要，可以超值價$39試食！想知免費詳情，以及嚟緊下星期有咩新優惠？即睇內文！



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升級版脆辣雞腿飽選用加大版原塊雞腿肉配羅馬生菜，份量更大、口感更Juicy！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜試食價$39全新脆辣雞腿飽餐／粉絲免費

脆辣雞腿飽餐9月14日大升級，今次將會選用加大版原塊雞腿肉配搭羅馬生菜，份量和口感都大大提升！9月14日上午11時起至9月16日會推出套裝試食價，無論餐廳直接選購 ，還是手機App都可用$39歎到星級版的脆辣雞腿飽餐！

麥當勞為答謝粉絲對於脆辣雞腿飽餐的支持！過去12個月內最常用麥當勞App買脆辣雞腿飽餐的朋友仔，於9月14日上午11時，麥當勞App會自動送出1000張免費優惠券予「真．脆辣雞腿飽粉絲」，優惠券可在9月14日至16日於麥當勞免費換取套餐！

1000張免費優惠券予「真．脆辣雞腿飽粉絲」（麥當勞圖片）

麥當勞App亦同步推出「脆辣雞腿飽四道菜」套餐減$5

脆辣雞腿飽四道菜套餐減$5（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜送可口可樂變色杯／紅黃藍綠5隻色任揀

可口可樂變色杯返嚟喇！由9月14日上午11時開始，只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「脆辣雞腿飽大大啖套餐配超大啖汽水」就可以獲得可口可樂變色杯一隻！今次有紅色、黃色、薄荷綠色、粉藍色，以及桃紅色！只需倒入低於8°C的飲品，就會改變顏色，非常搶眼！

可口可樂變色杯（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜孖芝四道菜減$3、菠蘿蟹堡配飲品$25

其他優惠就有$39雙層芝士孖堡套餐、雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批減$3！

麥當勞優惠｜芒果控必食！芒果冰雪減$3

McCafé櫃檯「Double 芒果冰雪」結合呂宋芒和象牙芒雙重滋味，在夏天幫大家消消暑！麥當勞App更有減$3優惠！

McCafé櫃檯限定 Double 芒果冰雪減$3（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

至於「Double雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批」、「大大啖Double雙層芝士孖堡套餐」就有減$3優惠，而Double 雙層芝士孖堡套餐就繼續有套餐優惠價$49！

麥當勞優惠｜黃昏優惠送小食

黃昏６時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送新地（原價$12）/士多啤梨新地（參考價$12起）/蘋果批（原價$11起）／麥樂雞4件（原價$13起）。

黃昏優惠送小食（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥炸雞餐$39／分享桶$88

麥炸雞套餐繼續有全年優惠， 辣辣/原味/蜜糖BBQ味2件套餐$39，而3色麥炸雞分享桶(6件)只需$88，喜歡脆香雞翼的朋友就可以選原味脆香雞翼分享桶 (16件) $88！

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐減$3

人氣大熱的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」套餐及「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」套餐繼續$37起（原價$40起）、而鴛鴦班戟早晨套餐就有減$3優惠券。另外亦有「指定超值套餐」減$3優惠。

鴛鴦班戟早晨套餐減$3。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。

今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年10月31日或之前使用。