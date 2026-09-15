中秋商場好去處18大推介｜咖啡露營祭/6米高巨型月亮/裕民坊市集

中秋商場好去處｜商場｜中秋節好去處2026｜中秋將至，今年全港各區商場與熱點都有多個中秋節活動，除了傳統的大坑舞火龍與中秋綵燈會，各大商場更推出全新CHIIKAWA中秋燈會及光影盛宴！本文精選18大商場活動，帶大家玩轉各區！



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中秋商場好去處【1】 MegaBox「Mega Sky中秋光影盛宴」

中秋佳節將至，MegaBox舉辦「Mega Sky中秋光影盛宴」。由即日起至9月27日，帶來兩大中秋限定主題，3萬平方呎空中花園，透過色彩絢麗的光影效果及動人音樂夢幻光影盛宴，讓各位打卡。

另外，MegaBox更於9月24日至27日一連四天推出「麻糬中秋送禮」限時換領活動。人氣哥基「Mochi麻糬」將化身10米高巨型打卡裝置。顧客只需完成指定社交平台打卡或電子消費任務，即可免費換領中秋限定燈籠或迷你麻糬月餅。

Mega Sky中秋光影盛宴

日期：2026年9月14日至27日

活動時間： 晚上7時至10時

地址：MegaBox L18 Mega Sky空中花園



中秋商場好去處【2】黃埔天地「 AI 登月任務：月球開拓週」

家長們不用再煩惱帶小孩週末去邊好！黃埔天地將於9月26日至10月4日的週末及公眾假期，呈獻「 AI 登月任務：月球開拓週」，啟發孩子化身為小小太空人，解鎖太空奧秘。即日單一以電子貨幣消費滿港幣$200，即可換領指定場次入場券乙張。有多個沉浸式互動遊戲，讓小朋友解鎖想像力。包括：親手組裝太空機械人、DIY建造月球車等等。另外，現場更有3.5米巨型彩色月球打卡位，打卡紀念！

黃埔天地「 AI 登月任務：月球開拓週」

日期：2026年9月26日至10月4日

活動時間：下午2時及3時30分

地址：黃埔天地時尚坊MTR層



中秋商場好去處【3】啟德AIRSIDE 「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」

CHIIKAWA迷注意！ARR 將於9月21日至10月4日帶來全新「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」，以別具香港情懷的「中秋燈會」為主題，三位人氣角色：吉伊卡哇、小八及兔兔分別化身成風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型。活動現場更重新構建的2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位。

「中秋燈會」9月21日至25日須購票出場，而26日起開始免費入場！詳情可看如下：

KLOOK 登記整理券安排 1. 特展持票人士優先登記場次 （9月21日至25日） 登記入場整理券：9月17日中午12時 至 9月19日上午11時59分 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展持票人士可率先登記入場。場內將發售部分全新「中秋燈會」主題紀念品。 ● 經 KLOOK 購票者：KLOOK 將於9月16日直接發送專屬預約連結至已登記電郵，請於9月17日中午12時起的48小時優先時段內完成預約。 ● 非 KLOOK 紀錄／持現場門票者：須於9月16日中午12時前填寫官方登記表並上傳門票購買紀錄或有效證明，將於9月16日獲發 KLOOK 專屬連結以供預約。 2. 公眾開放場次 （9月26日至10月4日） 現場排隊入場 毋須預先登記整理券，所有公眾人士均可直接前往 AIRSIDE 2樓現場排隊入場。

CHIIKAWA中秋燈會

日期：2026年9月21日至10月4日

時間：

9月21日 ：14:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)

9月22日 至 10月3日 ：12:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45)

10月4日 ：12:00 - 20:00 (最後入場時間為 19:45)

地點：啟德 AIRSIDE 2樓中庭及 Shop L210 & L222



中秋商場好去處【4】YM²裕民坊中秋賞燈市集

SOHO MARKET將於YM²裕民坊舉辦中秋賞燈市集，令大家可以選購各種圍繞初秋／滿月主題的手作產品，結伴賞月賞燈，人月兩團圓！市集齊集原創手作，如首飾髮飾、手袋服飾、花藝布藝、咖啡花茶、烘焙糕餅、香薰香水、番梘蠟燭、鈎織皮革以及寵物食品／用品等，再配合花燈工作坊，一同享受中秋節的熱鬧氛圍。

YM²裕民坊市集中秋賞燈市集

日期：2026年9月26日至27日

時間：中午12時至晚上8時

地點：觀塘協和街33號YM²裕民坊L1中庭



中秋商場好去處【5 】美心月餅朗豪坊中秋限定店

美心月餅今年登陸旺角朗豪坊開設中秋限定店！全場亮點絕對是只需$38就可以食到「月餅配特調飲品套餐」，性價比極高！同場還有多個互動打卡區，包括DIY按鈕匙扣、消費滿指定金額可以玩夾公仔機贏取大獎「流心月餅巨型抱枕」，完成簡單任務更免費送超可愛的月餅造型洗碗海綿！

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美心月餅朗豪坊中秋限定店

日期：2026年9月5日至9月24日

時間

星期一至四：上午11時至晚上9時

星期五至日：上午11時至晚上10時

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場



中秋商場好去處【6 】黃金海岸商場「豚」圓月夜

黃金海岸商場今個中秋，由本地插畫師SandyPig以水彩創作繪畫的「豬粒」於「豚」圓月夜花燈庭園與各位打卡合照，更化身1.8米高充氣花燈於長達120米掛滿彩燈的海濱長廊；還有掛滿過百個中式花燈的花燈長廊，讓大家締造「豚」圓回憶。於商場即日消費滿HK$300或以上，更即可參與「豚」圓彩繪燈籠工作坊！

黃金海岸商場「豚」圓月夜

日期：即日起至2026年10月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：黃金海岸商場中庭



中秋商場好去處【7】 屯門市廣場「彩兔迎月慶中秋」

屯門市廣場展現6米高巨型月球夢幻彩燈，打卡超有中秋節氣氛，更可於商場免費燈籠換領、參加「賞月尋兔」活動賺HK$50現金券及白兔糖。

花燈月夜慶中秋晚會（ tmtp commons＠facebook)

屯門市廣場「彩兔迎月慶中秋」

日期︰即日起至2026年9月27日

時間︰晚上7時至10時

地點︰屯門市廣場4樓tmtp commons 戶外空間 (可經3樓 GREENHOUSE 扶手梯直達)



中秋商場好去處【8】柴灣新翠商場 7米長森林飛索+嫦娥奔月

柴灣新翠商場舉辦「出發！歷奇之旅」，7米長的「森林飛索」讓孩子體驗高空滑翔，感受高速飛馳快感；再攀越「越野叢林」障礙賽道。月亮將高掛於飛索滑道上，小朋友化身嫦娥、玉兔，直奔月亮！另外，指定日子與月亮同框打卡，可獲贈專屬投影名字的「個人化燈籠」。

「出發！歷奇之旅」

日期：9月12日至27日

時間：下午12時至6時

地點：新翠商場L1中庭



中秋商場好去處【9】荃灣廣場 × 西沙 GO PARK【Coffee Mood 秋日咖啡露營祭2026】

咖啡迷想嘆咖啡？不用再排隊等位啦！荃灣廣場室內「海外咖啡・大型咖啡賽・露營運動裝備補給」+西沙 GO PARK「人寵同樂・運動×咖啡體驗・露營品牌限定店」，兩大場地將帶來合共逾75個本地及國際人氣咖啡品牌輪流登場，更重磅邀請多個海外話題咖啡館首次登港列陣，為大家帶來會場限定的手沖咖啡體驗。

荃灣廣場

日期：9月17日至10月4日

時間：上午11時至晚上9時

地點：荃灣廣場L1中庭

西沙 GO PARK

日期：10月10日至10月11日

時間：中午12時至晚上8時

地點：西沙GO PARK中央廣場



中秋商場好去處【10】 黃大仙中心 竹願中秋

黃大仙中心將於9月至10月期間呈獻「竹願中秋」主題活動，以中國傳統竹編工藝及宮燈文化作為創作靈感，打造大型竹編宮燈藝術裝置。另外，商場更推出消費滿指定金額換領皇玥月餅！

「竹願中秋」。（領展官網）

「竹願中秋」

日期：9月11日至10月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：黃大仙中心北館香港竹園龍翔道136號



中秋商場好去處【11】西沙GO PARK中秋慶典「西沙滿月市集」

西沙GO PARK重磅聯乘SOHO MARKET舉辦「西沙滿月市集」，集合中秋應節食品、烘焙糕點、花茶咖啡，以及各式首飾、蠟燭香薰和花藝布藝等原創手作品牌。

西沙GO PARK中秋慶典「西沙滿月市集」。（GO PARK Sai Sha 西沙GO PARK＠facebook截圖）

市集更特設毛孩用品、食品及寵物飾品攤位，配合GO PARK限定的毛孩消費獎賞和夜泊優惠，方便帶同主子到場逛街。另外，中央廣場於9月18日至10月4日期間特設璀璨光影裝置，可以順道欣賞打卡燈飾。

「西沙滿月市集」

日期：2026年9月26日至27日（星期六至日）

時間：12:00-20:00

地點：西沙GO PARK中央廣場（香港西沙海映路9號）



中秋商場好去處【12】大埔超級城「秋月尋味市集」

大埔超級城也為慶祝中秋佳節，舉辦「秋月尋味市集」，召集多個精選攤檔，讓大家搜羅中秋應節好物及特色商品，打造濃厚的佳節氛圍。

大埔超級城「秋月尋味市集」。（circle_events_hk＠IG）

「秋月尋味市集」

日期：2026年9月21日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點：大埔超級城A區L2



中秋商場好去處【13】杏花新城—杏花新城中秋市集

杏花新城將舉辦「中秋市集」，集合多家本地獨立品牌及手作匠人，精選多款中秋主題特色產品。另外，亦匯聚多個本土手作生活好物。

杏花新城—杏花新城中秋市集。（香港市集情報區 ＠Facebook）

「杏花新城中秋市集」

日期：2026年9月23日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點：杏花新城東翼1樓（近Nike & Adidas）



中秋商場好去處【14】上水中心「月滿中秋市集」

上水中心購物商場舉辦「月滿中秋市集」，帶來多個特色攤檔，匯聚豐富的中秋禮品及特色擺設，更有懷舊小食、包裝食品、咖啡食品及各款精選酒類。另外，市集亦精選皮具、茶具、木藝、陶瓷、香水香薰等生活品味用品。

「月滿中秋市集」

日期：

第一期︰2026年9月16日至21日

第二期︰2026年9月22日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點：上水中心購物商場地下



中秋商場好去處【15】置富第一城「月光漫遊誌」中秋市集

沙田置富第一城將於2026年9月連跨3個周末舉辦「月光漫遊誌」中秋市集，現場集結多款中秋食品、生活用品等等選物。

「月光漫遊誌」

日期：

第一期︰2026年9月12日至13日

第二期︰2026年9月19日至20日

第三期︰2026年9月26日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點：沙田置富第一城1樓走廊（近美好快餐及近福彩酒樓）



中秋商場好去處【16】馬鞍山廣場「月滿秋日祭」中秋市集

馬鞍山廣場將舉辦「月滿秋日祭」中秋市集，帶來多個精選攤位。

「月滿秋日祭」

日期：

第一期︰2026年9月14日至20日

第二期︰2026年9月21日至27日

全期︰2026年9月14日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點： 馬鞍山廣場中庭（旋轉木馬對面位置，同層接駁馬鞍山站）



中秋商場好去處【17】新都城中心一期「月滿中秋市集」

將軍澳新都城中心舉辦「月滿中秋市集」，帶來多個特色攤檔。

「月滿中秋市集」

日期：

第一期︰2026年9月16日至21日

第二期︰2026年9月22日至27日

時間：12:00 - 20:00

地點：將軍澳新都城中心一期商場地下（近禮賓部旁）



中秋商場好去處【18】新達廣場「月滿小日子生活選集」中秋市集

大埔新達廣場將舉辦「月滿小日子生活選集」中秋市集，帶來多個品牌及手作攤檔。

「月滿小日子生活選集」中秋市集。（popupshogun@IG)

「月滿中秋市集」

日期︰2026年9月18日至27日

時間：11:00 - 21:00

地點：大埔新達廣場L1中庭



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