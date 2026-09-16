麥當勞優惠｜G-DRAGON聯名珍藏卡+潮物/韓辣牛油醬脆爆雞腿飽減$3

麥當勞優惠｜麥當勞明日（9月17日）上午9時30分開始推出G-DRAGON限定企劃！率先推出一系列全新韓式美食，包括韓辣牛油醬、韓辣牛油醬脆爆雞腿飽、濟州蜜柑椰果梳打等等。21日起更陸續推出G-DRAGON珍藏卡、麥當勞復古帽、金屬襟章及帆布袋等等，想知詳情？即睇內文！



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韓辣牛油醬脆爆雞腿飽餐。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜全新韓辣牛油醬脆爆雞腿飽餐減$3

今次期間限定活動，將會在9月17日與韓國同步推出全新「韓辣牛油醬」製作的「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」！選用特大原塊雞腿肉，加入韓辣牛油醬、原片菠蘿及羅馬生菜，帶來與別不同的味道及口感！套餐使用麥當勞APP優惠券購買即減$3！

麥當勞明日（9月17日）上午9時30分開始推出G-DRAGON限定企劃！

麥當勞優惠｜必搶G-DRAGON聯名限定潮物

麥當勞App更可換購限定應援物！9月21日起率先推出限量「I’M M FAN珍藏卡」，而9月23日更帶來聯乘G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE的限定潮物，包括麥當勞復古帽、金屬襟章及帆布袋。更多換購詳情將於本週稍後時間公佈！

麥當勞G-DRAGON聯名珍藏卡+潮物

麥當勞優惠｜四道菜套餐再減$5

今次新品還有由韓國直送的全新「鹽味焦糖迷你脆條」，只需$18.5就歎到！而打卡一流的全新「甜心脆脆OREO®麥旋風」，亦只需$17.5！而Shake Shake 薯條就有全新限定「韓式烤肉味」及人氣回歸的「蜂蜜牛油味」，至於飲品方面就有「濟州蜜柑椰果梳打」。

想套餐想食得盡慶一點，用麥當勞App購買韓辣牛油醬脆爆雞腿飽四道菜套餐，配「甜心脆脆 OREO®麥旋風」或配「鹽味焦糖迷你脆條」可享減$5優惠。

任何超值套餐即可加$9.5升級全新「韓式大大啖組合」，一次過試全新「濟州蜜柑椰果梳打」及韓式烤肉味或蜂蜜牛油味 Shake Shake薯條。

想試試與炸雞絕配的「韓辣牛油醬」，就可以使用麥當勞APP優惠券，選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及韓辣牛油麥樂雞醬。

麥當勞優惠｜脆爆雞腿飽／韓式甜辣麥炸雞超值套餐$39

同期加推「韓式甜辣麥炸雞」、「脆爆雞腿飽」及「脆辣雞腿飽」超值套餐，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞APP購買，都可享優惠價$39！

升級版脆辣雞腿飽選用加大版原塊雞腿肉配羅馬生菜，份量更大、口感更Juicy！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜送可口可樂變色杯／紅黃藍綠5隻色任揀

可口可樂變色杯繼續送！只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「脆辣雞腿飽大大啖套餐配超大啖汽水」就可以獲得可口可樂變色杯一隻！今次有紅色、黃色、薄荷綠色、粉藍色，以及桃紅色！只需倒入低於8°C的飲品，就會改變顏色，非常搶眼！

可口可樂變色杯（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜孖芝四道菜減$3

其他優惠就有$39雙層芝士孖堡套餐、雙層芝士孖堡四道菜套餐減$3！

麥當勞優惠｜McCafé下午茶Combo減$5

McCafé櫃檯星期一至五下午2時至6時，透過麥當勞APP優惠券落單，歎McCafé意式飽、鬆餅或蛋糕系列Combo即減$5優惠！食物選擇豐富，有小龍蝦蛋沙律意式飽、菠蘿雞肉意式飽、藍莓鬆餅、朱古力鬆餅、紫薯慕斯蛋糕、藍莓芝士蛋糕及紐約芝士蛋糕等等！

麥當勞優惠｜芒果控必食！芒果冰雪減$3

McCafé櫃檯「Double 芒果冰雪」結合呂宋芒和象牙芒雙重滋味，在夏天幫大家消消暑！麥當勞App更有減$3優惠！

McCafé櫃檯限定 Double 芒果冰雪減$3（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

至於「Double雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批」、「大大啖Double雙層芝士孖堡套餐」就有減$3優惠，而Double 雙層芝士孖堡套餐就繼續有套餐優惠價$49！

麥當勞優惠｜黃昏優惠送小食

黃昏６時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送新地（原價$12）/士多啤梨新地（參考價$12起）/蘋果批（原價$11起）／麥樂雞4件（原價$13起）。

黃昏優惠送小食（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜全新下午茶優惠連飲品$20起

星期一至五下午2時至6時有$20魚柳飽配飲品、$30脆香雞翼(2件)及蘋果批配飲品，還有$32麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品。

麥當勞優惠｜麥炸雞餐$39／分享桶$88

麥炸雞套餐繼續有全年優惠， 辣辣/原味/蜜糖BBQ味2件套餐$39，而3色麥炸雞分享桶(6件)只需$88，喜歡脆香雞翼的朋友就可以選原味脆香雞翼分享桶 (16件) $88！

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜鴛鴦班戟早晨套餐減$3

人氣大熱的「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」套餐及「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」套餐繼續$37起（原價$40起）、而鴛鴦班戟早晨套餐就有減$3優惠券。另外亦有「指定超值套餐」減$3優惠。

鴛鴦班戟早晨套餐減$3。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。

今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年10月31日或之前使用。