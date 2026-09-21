西九野餐節｜必去！睇Live Band+美食　$40起租借餐椅／餐墊

野餐｜野餐好去處｜西九｜想野餐但又怕帶裝備麻煩？西九文化區推出全新野餐用品租借服務！摺疊野餐桌、野餐墊以至戶外電風扇均可即場租借，讓大家不需帶大包小包，輕鬆享受野餐樂趣。此外，西九逢星期五至日及公眾假期更會舉行「西九野餐節」，集合多個特色餐飲攤檔；凡購買指定商戶的野餐套餐，更可免費借用摺疊椅！想知更多詳情？即睇下文介紹！



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野餐好去處｜西九推出野餐用品租借服務

西九文化區於9月18日起推出野餐用品租借服務，讓市民即場租借各種野餐用品，解放雙手享受野餐樂趣。租借服務配備相當全面，有多款戶外實用裝備，包括成人及兒童摺疊野餐椅、摺疊野餐桌、野餐墊、戶外電風扇以及野餐燈等。各項用品租借價格介乎港幣40元至50元不等，每件租借用品需收取港幣100元按金，數量有限，以先到先得形式提供，額滿即止。

西九文化區推出野餐用品租借服務。（西九文化區官方圖片）

此外，現場更特別提供免費借用雨傘服務，凡購買指定園區商戶野餐套餐的訪客，更可憑當日收據免費借用兩張摺疊椅。

野餐用品租借價格／品項一覽 摺疊野餐椅 $40 兒童摺疊野餐椅 $40 摺疊野餐桌 $50 野餐墊 $40 野餐燈 $50 戶外電風扇 $40 雨傘 $0

野餐好去處｜「西九野餐節」美食與音樂表演

9月18日至10月11日期間的星期五至日及公眾假期，西九會舉辦「西九野餐節」。現場聚集多個特色餐飲攤檔，參與商戶包括DonutDemo、九龍城寨、Coffganic等，提供飛碟漢堡、韓式風味輕食、手工冬甩及港式街頭小食等多款美食。

同時，現場設有一系列音樂表演，包括樂隊現場演奏、特色歌手獻唱及爵士樂演出，讓大家可以一邊野餐一邊享受音樂。

西九舉辦「西九野餐節」，現場聚集多個特色餐飲攤檔。（西九文化區官方圖片）

租借地點：藝術公園海濱東草坪訪客資訊站

租借服務時間：9月18日起開始

星期一至五：上午11時至下午6時（所有租借用品必須於當日下午6：30分前歸還）

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時（所有租借用品必須於當日晚上8時30分前歸還）

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