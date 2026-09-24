麥當勞優惠｜茄濃湯扭扭粉強勢回歸早餐減$3！四道菜套餐減$5

麥當勞優惠｜麥當勞明日（9月25日）早餐時段推出港式經典「蕃茄牛肉蛋扭扭粉」，強勢回歸加$2仲可以歎到暖笠笠的淳茶舍熱茉莉綠茶！麥當勞App購買更有減$3優惠，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

蕃茄濃湯扭扭粉系列回歸！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜蕃茄牛肉蛋扭扭粉餐減$3

人氣「蕃茄牛肉蛋扭扭粉」系列強勢回歸！包括去年首推的「蕃茄牛肉蛋扭扭粉」和「蕃茄牛肉扭扭粉」，完美演繹港式經典茶記早餐「茄牛通」的味道，深受港人喜歡！今次「蕃茄濃湯板燒雞腿蛋扭扭粉」及「蕃茄濃湯豬柳蛋扭扭粉」亦同步登場！透過麥當勞 App購買，更可享「蕃茄牛肉蛋扭扭粉/蕃茄牛肉扭扭粉早晨超值套餐減$3」優惠！

至於大受歡迎的「淳茶舍茉莉綠茶」就會推出暖笠笠版本，套餐只需加$2就可以轉配全新淳茶舍熱茉莉綠茶，最襯酸甜滋味的蕃茄濃湯系列！

麥當勞優惠｜全新韓辣牛油醬脆爆雞腿飽餐減$3

11點後繼續有全新「韓辣牛油醬」製作的「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」！選用特大原塊雞腿肉，加入韓辣牛油醬、原片菠蘿及羅馬生菜，帶來與別不同的味道及口感！套餐使用麥當勞APP優惠券購買即減$3！

韓辣牛油醬脆爆雞腿飽餐。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜四道菜套餐減$5

今次新品還有由韓國直送的全新「鹽味焦糖迷你脆條」，只需$18.5就歎到！而打卡一流的全新「甜心脆脆OREO®麥旋風」，亦只需$17.5！而Shake Shake 薯條就有全新限定「韓式烤肉味」及人氣回歸的「蜂蜜牛油味」，至於飲品方面就有「濟州蜜柑椰果梳打」。

想套餐食得盡興一點，用麥當勞App購買韓辣牛油醬脆爆雞腿飽四道菜套餐，配「甜心脆脆 OREO®麥旋風」或配「鹽味焦糖迷你脆條」可享減$5優惠。

任何超值套餐即可加$9.5升級全新「韓式大大啖組合」，一次過試全新「濟州蜜柑椰果梳打」及韓式烤肉味或蜂蜜牛油味 Shake Shake薯條。

想試試與炸雞絕配的「韓辣牛油醬」，就可以使用麥當勞APP優惠券，$45.5歎9件麥樂雞及韓辣牛油麥樂雞醬，或選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及韓辣牛油麥樂雞醬。

麥當勞優惠｜脆爆雞腿飽／韓式甜辣麥炸雞超值套餐$39

同期加推「脆爆雞腿飽」及「脆辣雞腿飽」超值套餐，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞APP購買，都可享優惠價$39！

升級版脆辣雞腿飽選用加大版原塊雞腿肉配羅馬生菜，份量更大、口感更Juicy！（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜甜辣麥炸雞回歸！套餐$39

韓式甜辣麥炸雞同步回歸！早上11時後，可以$39購買韓式甜辣麥炸雞餐，或以$88購買麥炸雞分享桶（6件），如果晚上跟朋友開Party，就可以揀$108麥炸雞2人分享餐，有麥炸雞分享桶（6件）、中薯條（2份）、中汽水（2杯）及蘋果批（2份），2至3個好友、閨蜜一齊Share就夠開心！

麥當勞優惠｜孖芝四道菜減$3

其他優惠就有$39雙層芝士孖堡套餐、雙層芝士孖堡四道菜套餐減$3！

麥當勞優惠｜McCafé下午茶Combo減$5

McCafé櫃檯星期一至五下午2時至6時，透過麥當勞APP優惠券落單，歎McCafé意式飽、鬆餅或蛋糕系列Combo即減$5優惠！食物選擇豐富，有小龍蝦蛋沙律意式飽、菠蘿雞肉意式飽、藍莓鬆餅、朱古力鬆餅、紫薯慕斯蛋糕、藍莓芝士蛋糕及紐約芝士蛋糕等等！

麥當勞優惠｜芒果控必食！芒果冰雪減$3

McCafé櫃檯「Double 芒果冰雪」結合呂宋芒和象牙芒雙重滋味，在夏天幫大家消消暑！麥當勞App更有減$3優惠！

McCafé櫃檯限定 Double 芒果冰雪減$3（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜麥樂雞+脆香雞翼滋味分享盒$49

麥當勞「滋味分享盒」繼續在6時後登場！包含麥樂雞6件（配指定1款期間限定滋味醬）及脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品，套餐優惠價只需$49（原價$55起），讓大家大飽口福！

麥樂雞6件＋脆香雞翼4件，配搭中薯條及飲品套餐優惠價只需$49。（麥當勞圖片）

至於「Double雙層芝士孖堡四道菜套餐配焦糖燉蛋批」、「大大啖Double雙層芝士孖堡套餐」就有減$3優惠，而Double 雙層芝士孖堡套餐就繼續有套餐優惠價$49！

麥當勞優惠｜黃昏優惠送小食

黃昏6時起，憑麥當勞APP優惠券選購指定超值套餐，送新地（原價$12）/士多啤梨新地（參考價$12起）/蘋果批（原價$11起）／麥樂雞4件（原價$13起）。

黃昏優惠送小食（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜全新下午茶優惠連飲品$20起

星期一至五下午2時至6時有$20魚柳飽配飲品、$30脆香雞翼(2件)及蘋果批配飲品，還有$32麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品。

麥當勞優惠｜麥炸雞餐$39／分享桶$88

麥炸雞套餐繼續有全年優惠， 辣辣/原味/蜜糖BBQ味2件套餐$39，而3色麥炸雞分享桶(6件)只需$88，喜歡脆香雞翼的朋友就可以選原味脆香雞翼分享桶 (16件) $88！

麥當勞優惠｜McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9

早上11時起至午夜12時，於麥當勞APP使用優惠券購買McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡(細)，可享限時優惠價$9.9。

McCafé 凍厚椰奶鐵／熱椰香鮮奶咖啡$9.9 。（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜McCafé飲品套票優惠

即日起，麥當勞App更有全新一輪McCafé飲品套票優惠，這次只需要先在APP內支付$20購買飲品套票，換購券就會於30分鐘內存入APP內。每次使用換購券只需要再支付$10起。

今輪更可選全新加入的McCafé櫃檯限定淳茶舍鮮奶綠茶系列，包括細杯裝熱即磨黑咖啡(Americano)、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡(Latte)、細杯裝熱椰香鮮奶咖啡以及細杯裝熱淳茶舍鮮奶綠茶。換購券可於2026年10月31日或之前使用。