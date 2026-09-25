中秋節交通2026｜港鐵不通宵！電車、輕鐵免費＋城巴賞月專線出爐

中秋｜中秋交通｜中秋佳節，市民必然會外出賞月、打卡或與親友聚會團圓。為方便大家晚間出行，各大公共交通工具均調整了服務時間。而今年港鐵不會增設通宵服務，不過，多條本地鐵路綫將延長服務時間約1.5小時。另外，城巴開辦特別路線，由赤柱開出，途經淺水灣，駛至尖沙咀，方便市民賞月。想知更多中秋交通攻略？即看下文！



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中秋交通【1】電車：全港市民免費乘搭

免費優惠：中秋節當天，電車與華泰國際合作舉辦「免費乘車日」，市民及遊客皆可免費無限次乘搭電車。

中秋交通【2】港鐵通宵服務？

今年中秋節，港鐵不設通宵服務。港鐵港島綫、觀塘綫、荃灣綫、南港島綫、屯馬綫下午3時起加強列車服務，提早行駛黃昏繁忙時間班次，4時起將軍澳綫、東涌綫亦會加強服務；最密兩分多鐘一班車。東鐵綫、港島綫及屯馬綫晚上部分時段亦會加密班次。

今年中秋節，港鐵不設通宵服務。（資料圖片）

中秋交通｜港鐵下午加密班次：

下午3時起：港島綫、觀塘綫、荃灣綫、南港島綫及屯馬綫加強列車服務，提早行駛黃昏繁忙時間班次。

下午4時起：將軍澳綫及東涌綫加強服務，最密班次達兩分多鐘一班。

晚上時段：東鐵綫、港島綫及屯馬綫部分時段亦會加密班次。

中秋交通｜港鐵延長服務：

重鐵及輕鐵：8條本地鐵路綫（東鐵綫羅湖及落馬洲過境段除外，延長服務尾班車僅至上水站）及輕鐵延長服務約1.5小時。

港鐵巴士：506、K51及K54A綫亦會延長服務時間。

中秋交通｜港鐵周末安排：

周末（26日至27日）加強服務：東鐵綫於部分時段加強往落馬洲及金鐘方向的班次。

中秋交通｜高鐵：

高鐵香港段：加強來往北京西站的長途臥鋪列車服務，並加開來往福田及深圳北站的短途班次。

中秋交通【3】輕鐵免費無限次乘搭

輕鐵將延長服務時間約1.5小時。

另外，今個中秋節，華泰國際聯同「共創明Teen計劃」於中秋節正日（25日）舉辦第6屆「華泰輕鐵叮叮樂」活動，宣布全港市民及旅客當日可以免費無限次乘搭輕鐵全線路線，零車費玩轉新界西北！

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中秋交通【4】巴士加強服務及提早班次

中秋交通｜九巴：

九巴今年中秋節加強多條路線服務，並調整多條繁忙時間路線及特別班次的開出時間。

九巴班次／路線查詢

中秋交通｜中秋交通｜城巴：

城巴中秋節將逾30條路線下午繁忙時段班次提早開出，晚上並開辦173R特別路線，於晚上10時及11時由赤柱開出，途經淺水灣及深水灣，駛往佐敦、西九龍站及尖沙咀，方便市民賞月後返回市區。

此外，維園中秋綵燈匯亮燈時間，在9月24日至27日會延長至凌晨12時，城巴會密切留意銅鑼灣及天后一帶的交通需求，適時加強服務。

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