中秋北上過關｜深圳預警哪個口岸逼爆？免排隊災難！3個App必備

深圳口岸｜中秋｜今（25日）就是中秋節，一連三日的假期，相信不少港人也會藉著假期北上吃喝玩樂。深圳市口岸部門早前預測，中秋節深圳陸路口岸的口岸高峰期，並預計羅湖口岸日均出境人數會達24萬人次。為避免人擠人災難級排隊，以下附3款實時查詢工具，助大家輕鬆掌握出入境口岸情況。



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深圳口岸｜中秋節期間人流最高口岸是哪個？

深圳市人民政府口岸辦公室官方微信「深圳口岸發布」近日發文指，據深圳市口岸部門預測，中秋節短假期間（25日至27日），預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸為旅客首選通關點，日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、18萬人次。

深圳市口岸部門預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸為旅客首選通關點。（資料圖片）

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深圳口岸｜深港口岸旅檢通關時間

大家外遊前，可先留意深圳各口岸的通關時間：

口岸 時間 羅湖口岸 6：30-24：00 文錦渡口岸 7：00-22：00 皇崗口岸 24小時通關 深圳灣口岸 6：30-24：00 福田口岸 6：30-22：30 廣深港高鐵西九龍站口岸 6：30-23：30 蓮塘口岸 7：00-22：00 蛇口郵輪母港 7：00-22：30 深圳機場口岸 24小時通關

深圳口岸｜香港西九龍站增開哪班列車？

配合客運需求，西九龍站高速鐵路（香港段）亦會在節日期間，加開以下臨時列車車次：

由香港西九龍站→福田站：

9月25、26日：G5834、G5836、G5838、G5840、G5842、G5844、G5846、G5848、G5850、G5852、G5854、G5856、G5868

9月27日：G5866



由香港西九龍站→深圳北站：

9月27日：G5680



由福田站→香港西九龍站：

9月25、26日，10月1—4日：G5833、G5835、G5837、G5839、G5841、G5843、G5845、G5847、G5849、G5851、G5853、G5855、G5867

9月27日：G5865



由深圳北站→香港西九龍站：

9月27日：G5679



深圳過關｜入境處App避開繁忙時段

市民如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港8大出入境陸路口岸情況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋、文錦渡以及蓮塘口岸。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

深圳過關｜每15分鐘更新

8個口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

深圳過關｜WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

▼WeChat查看港珠澳大橋珠海口岸車流情況步驟

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