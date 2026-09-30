天文台料季風殺到下周分區跌至20度　秋天離島行山9大好去處推介

天文台｜近日天氣酷熱，走出街很容易便出一身大汗，不過下周氣溫可能迎來過山車。天文台表示，較為乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼，日間乾燥。下周本港氣溫猶如過山車，天文台預料下周二（6日）市區氣溫介乎24度至29度，至下周三（7日）新界分區氣溫更降至20度。



天氣稍涼最好去行山，《香港01》好食玩飛頻道今次介紹9大離島行山好去處，包括長洲、南丫島、蒲台島、東龍島、大澳等等，島上行山路線均適合新手挑戰，大家在呼吸新鮮空氣之餘，更能避開市區人潮！



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天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱。天文台料，國慶日氣溫介乎29度至33度，不過，較為乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼，日間乾燥。

天文台料本港氣溫稍降。(天文台官網截圖)

下周本港氣溫猶如過山車，天文台預料下周二市區氣溫介乎24度至29度，至下周三清晨6時，打鼓嶺氣溫更會降至20度水平。

天文台料下周三清晨6時，打鼓嶺氣溫為20度。(天文台官網截圖)

離島行山好去處｜9大離島行山路線 長洲、蒲台島避人潮｜附交通路線

離島行山好去處【1】坪洲手指山

坪洲除了是一日遊好去處及坪洲美食勝地外，大家週末假期去坪洲郊遊時不妨順便去坪洲行山！位於坪洲東南方的手指山是全島最高點，海拔高約95米，坪洲手指山是新手行山路線，新手1小時都可以輕鬆登頂！可在最高點俯瞰超美海景，亦可飽覽青衣和昂船洲大橋、迪士尼、青馬大橋和汀九橋一帶美景。

離島行山好去處【2】長洲北眺亭

趁假期也可考慮入長洲走走，呼吸新鮮空氣。長洲有兩條著名行山路線，其中一條北眺亭路線是不少人的選擇之一，在長洲最高點的北眺亭可以飽覽到長洲一帶的景色，包括東灣仔沙灘、東灣沙灘以及觀音灣沙灘，亦能遠眺南丫島。沿路大部份都是石屎路，適合新手嘗試！

【離島行山好去處】長洲北眺亭行山路線

路線：長洲碼頭 > 北帝廟遊樂場 > 北眺亭 > 長洲碼頭

交通：去程於中環5號碼頭乘搭渡輪到長洲碼頭。

全長：約1.6公里

需時：約1小時



離島行山好去處【3】長洲小長城

位於長洲的小長城是一條沿著海岸線的海濱長廊，整條路線都鋪上整齊石頭，因貌似萬里長城，而被稱為「港版小長城」。沿途都可以見到各種形態獨特的大型奇石，包括人頭岩、龜甲岩、花瓶岩等，中途更可以看見一望無際的景色。小長城路線全程2公里，只需2小時便能走畢，適合週末離島遊。

【離島行山好去處】長洲小長城行山路線

路線：長洲碼頭 > 東灣泳灘 > 小長城 > 花瓶石 > 玉璽石 > 南氹灣 > 長洲碼頭

交通：於中環5號碼頭乘搭渡輪到長洲碼頭

全長：約2公里

需時：約2小時



離島行山好去處【4】蒲台島

蒲台島是香港最南端的小島，島上本來住有過千名居民，現在只剩大約20多人仍在島上生活。蒲台島有不少奇石，而且景色優美，成為了行山、露營勝地。蒲台島行山路線主要集中在島的南方，在行山途中可以望到不少奇石，包括佛手岩、僧人石、靈龜石、棺材石等，途中會經過香港最南端的南角咀以及蒲台島地標之一的126燈塔。

【離島行山好去處】蒲台島行山路線

路線：蒲台島碼頭 > 蒲台石刻 > 南角咀 > 蒲台島126燈塔 > 牛湖頂 > 蒲台島碼頭

交通：於香港仔碼頭乘搭渡輪前往蒲台島碼頭

全長：約4公里

需時：約3小時



離島行山好去處【5】東龍島

東龍島位於港島東面，沿島都可以見到清水灣一帶海峽的開揚海景，是週末露營、遠足熱點，不少人都會沿島一日遊。東龍島同時亦是古蹟集中地，沿途都有不少具豐富歷史價值的遺跡，包括東龍炮台遺址、石刻等等。最值得一去的就是東龍島佛堂門燈塔，燈塔四面環海，由小石橋連接上岸邊，打卡一流！另外，亦可去看東龍島上獨有的自然奇觀噴水岩，又稱為潛龍吐珠，每次海浪撞擊岩石激起巨大的浪花，激起的浪花最高可達3米！

【離島行山好去處】東龍島行山路線

路線：洪聖宮 > 燈塔 > 東龍炮台 > 噴水岩 > 石刻 > 碼頭

交通：於鯉魚門三家村或筲箕灣避風塘碼頭乘搭小輪（小輪只在星期六，日及公眾假期提供服務）

全長：約3.4公里

需時：約2小時



離島行山好去處【6】東平洲

喜歡欣賞大自然奇觀的大家可以一去東平洲！東平洲是香港最東的島嶼，有不少獨特景點，更因獨特的地質被納入香港聯合國教科文組織世界地質公園。大家沿島行就可以見到沉積岩、斬頸洲、龍落水、難過水、更樓石、亞媽灣等。當中斬頸洲更是必去景點，因為經年累月的侵蝕，斬頸洲與東平洲之間由一條相通峽道隔開，兩旁峭壁直削，層理明顯形成天然走廊，是東平洲最著名的打卡位。

【離島行山好去處】東平洲行山路線

路線：東平洲碼頭 > 洲尾角 > 斬頸洲 > 龍落水 > 更樓石 > 亞媽灣 > 東平洲碼頭

全長：6公里

需時：約3小時

交通：於港鐵大學站步行至馬料水渡輪碼頭，乘搭翠華街渡渡輪前往（注意：渡輪只於星期六、日及公眾假期提供固定服務，船程約1.5小時）



離島行山路線【7】大澳

位於大澳西面的虎山新手行山路線，只高77米，在大澳市中心不出半小時就可行到山頂，虎山行山路線簡單易行，沿紅色欄杆的步道行走，整段路線都是石屎路加上少量梯級，因此不少人會去大澳掃街、打卡時順便行虎山。

【大澳行山路線】大澳行山路線｜新手半小時可行完 紅欄山徑+海景 附行程/交通

離島行山好去處【8】梅窩

梅窩都有行山路線！在愉景灣起步，沿稔樹灣的沿海行山路線行，可飽覽海岸美景，亦會經過已有60多年歷史、充滿復古感的神樂院，神樂院更是十字牌牛奶的前生產地！另外，更會經過銀礦灣瀑布、粉藍小橋以及銀礦灣沙灘，易行之餘更有不少打卡位！

【離島行山好去處】梅窩行山路線

路線：梅窩碼頭 > 銀礦灣沙灘 > 奕園 > 銀礦灣瀑布 > 東灣頭路 > 神樂院 > 海堤居

交通：於中環6號碼頭搭船去梅窩

全長：約6公里

需時：3小時



離島行山好去處【9】南丫島

南丫島亦是個熱門假日好去處，想避開人潮，不如去行山！從榕樹灣起步，途中會經過洪聖爺灣泳灘以及南丫島觀景台，可以飽覽南丫島一帶的景色！新手都可以輕鬆挑戰。

【離島行山好去處】南丫島行山路線

路線：榕樹灣 > 洪聖爺灣泳灘 > 觀景台 > 索罟灣

交通：於中環4號碼頭，乘坐渡輪前往南丫島榕樹灣

全長：約8公里

需時：約 2.5 小時

