東北季候風來襲　天文台料下周分區跌至20度！野餐好去處18大推介

東北季候風｜預料一股東北季候風補充會在星期日（4日）晚上抵達廣東沿岸，天文台預料，下周初該區風勢較大，驟雨減少。受乾燥的東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，天文台料下周三（7日）氣溫稍降，新界分區氣溫將跌至攝氏20度。



野餐好去處2026｜香港有不少野餐的好去處，而且遍佈新界、港島、九龍等地區，無論是閨蜜聚會、情侶拍拖，還是親子活動都十分適合。以下18個野餐好去處，除了著名野餐勝地迪欣湖之外，還有啟德大道公園、山頂公園、佐敦谷公園、大埔海濱公園等，大部分交通方便，啱晒假日前往！



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東北季候風｜天文台料 下周二、三市區氣溫降至24度

預料一股東北季候風補充會在星期日晚上抵達廣東沿岸。天文台指，下周初該區風勢較大，驟雨減少。受乾燥的東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

天文台料，下周三市區氣溫介乎24度至30度，天晴乾燥，相對濕度介乎45%至70%。當日上午7時，打鼓嶺分區氣溫將跌至攝氏20度。

野餐好去處｜18大野餐地方推介：

天氣開始轉涼，秋意漸濃，野餐是秋季的熱門活動，小編整合了18大野餐好去處。順帶一提，大家使用公共空間野餐時，記得要保持公園清潔，自行帶走垃圾。即睇下文！

野餐好去處【1】西九海濱長廊

西九藝術公園是近年大受歡迎的休閒好去處，公園內多處都有大草坪，適合野餐；草地面前就是維港的無敵大海景，沿著長廊吹海風，與家人朋友寫意地享受假期。西九海濱長廊是少數歡迎寵物內進的大型休憩場地，各位「奴才」可以帶同愛犬一起野餐！

另外，西九文化區推出野餐用品租借服務，讓市民即場租借各種野餐用品，租借服務配備相當全面，包括成人及兒童摺疊野餐椅、摺疊野餐桌、野餐墊、戶外電風扇以及野餐燈等。各項用品租借價格介乎港幣40元至50元不等，每件租借用品需收取港幣100元按金，數量有限，以先到先得形式提供，額滿即止。

西九海濱長廊（資料圖片）

地址：尖沙咀西九文化區

交通方式：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區



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野餐好去處【2】啟德大道公園

啟德車站廣場一期及啟德大道公園全場佔地約6.7公頃，設有主題花園，可以任玩場內的健身設備、遊樂場、籃球場等康樂設施，更設有寬敞的露天廣場及大草坪，最重要是可以帶同寵物一同前往，假日又多個消閒選擇喇！

更多詳情及前往方式：啟德好去處｜啟德大道公園及車站廣場落成！超大草坪/遊樂場任玩

野餐好去處【3】屯赤隧道浩和街

屯赤隧道在2020年12月正式通車後，附近的浩和街也成為近年其中一個打卡好去處及野餐好去處，不但有一大片草地，還有超長沿海堤壩，可以飽覽270度海天一色靚景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機在上空經過，更有「港版邁亞密」之稱，充滿異國風情！

不過，步行至浩和街的路線幾乎沒有遮陰，陽光猛烈的日子記得要做好防曬。另外，草地附近沒有售賣餐飲的地方，建議自備飲品及食物。

地址：屯門浩和街

交通方式：屯門港鐵站乘搭K52巴士於「望后石站」下車，車程約25分鐘。然後步行約25分鐘到達浩和街



野餐好去處【4】中山紀念公園

西營盤的中山紀念公園內放置孫中山銅像，銅像外有一大片圓形草地，可以容納百人，周末與好友、另一半野餐都好chill，仲可以去海濱長廊欣賞維港景色。貪心的女生不想在太陽下暴曬，建議揀樹蔭位置，不過手快有手慢無。

中山紀念公園（資料圖片）

野餐好去處【5】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園設有長廊，可以供市民跑步及散步，沿著長廊有一片長型草地，附近有餐廳、咖啡店等外賣輕食，平日和假期都有不少人在草地上野餐，飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色。

地址：觀塘海濱道80號

交通方式：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘



野餐好去處【6】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，附近有24小時開放的大草地，由政總一直延伸至海傍，適合情侶、閨蜜假日野餐傾計，甚至放空冥想都得。添馬公園更設有觀景台，可以一眼觀賞維港海景，有時間亦可以到附近的中環海濱長廊散步。

（資料圖片/梁煥敏攝）

地址：香港金鐘夏慤道

交通方式：港鐵金鐘站A出口，步行約10分鐘



野餐好去處【7】佐敦谷公園

觀塘佐敦谷公園位置方便，空間寬敞，有大片草地屬低窪地形，可以野餐玩樂，最適合小朋友週末去放電。

地址：九龍觀塘新清水灣道71號

交通方式：港鐵彩虹站B出口，乘搭巴士27或29M至順利消防局，步行約5分鐘



野餐好去處【8】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，公園內有大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放。場內同時設有遊樂場、緩步徑、戶外攀石牆、滑板場等，成為將軍澳及附近地區居民野餐的最佳地點！

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地址：將軍澳寶康路105-107號

交通方式：港鐵坑口站B出口步行約9分鐘；將軍澳站A1出口步行約13分鐘



野餐好去處【9】大埔海濱公園

大埔海濱公園是全港面積最大的公園，公園內有多片大草地，每逢假日都吸引不少人前去野餐，遠眺吐露港美景；亦有不少遊人會在公園內放風箏和踩單車。公園內有觀景台、回歸紀念塔、露天劇場、海濱長廊等，亦可以前往主題花園及昆蟲屋，動靜皆宜。

地址：新界大埔大發街

交通方式：港鐵大埔墟站乘搭K17號港鐵接駁巴士或巴士71K線



野餐好去處【10】青衣公園

青衣公園位於青衣市中心，秋天時湖邊的落羽松及紅葉美景，被稱為是「港版加拿大湖景」！公園採用歐陸式風格設計，觀景台屋頂用上紅色瓦磚，還有大片休憩草坪適合野餐，園內有人工湖、大型瀑布等，鄰近青衣港鐵站，交通方便。

地址：青衣青敬路60號

交通方式：港鐵青衣站C出口，步行約2分鐘



野餐好去處【11】山頂公園

太平山山頂公園前身是港督度暑別墅。前往公園途中，可以見到富有文藝復興風格的守衛室、象牙白古典石階以及維多利亞式涼亭，保留了濃厚的歐陸古典風格。抵達公園前，有大片翠綠草坪適合野餐，配合典雅風格的涼亭，營造出寧靜怡人的景色。

山頂公園（圖片來源：Wikipedia）

地址：香港香港島太平山柯士甸山道

交通方式：從山頂凌霄閣經柯士甸山路前往



野餐好去處【12】數碼港海濱公園

南區數碼港海濱公園交通雖然不算方便，但是反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂。鄰近數碼港商場，想買食物或者在陽光底下曬得太耐想休息，都非常方便。

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通方式：港鐵中環站乘搭城巴30X至貝沙灣，步行約3分鐘



野餐好去處【13】梳士巴利花園

尖沙咀海旁的梳士巴利花園，位處鬧市之中，交通方便。梳士巴利花園內有大型草坪、藝術裝置、海濱階梯、噴泉等，相約朋友在草地上一邊野餐，飽覽維港景色。

（資料圖片/鄭子峰攝）

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通方式：港鐵尖沙咀站E出口；港鐵尖東站J1及J2出口



野餐好去處【14】南昌公園

以黃花風鈴木聞名的南昌公園，鄰近港鐵南昌站，出站後步行數分鐘就可到達，公園兩側都有大片草地，可以野餐、放空、約三兩知己一齊傾計！

南昌公園（資料圖片）

地址：深水埗深旺道20號

交通方式：港鐵南昌站D1出口步行約4分鐘



野餐好去處【15】迪欣湖

大嶼山迪欣湖鄰近香港迪士尼樂園，雖然位置較為偏僻，但擁有全港最大的人工湖，吸引不少人前往打卡及觀賞日落。迪欣湖的大草地圍繞湖水，適合一家大小野餐，一邊看著湖泊美景，一邊吃美食。如果想購買補給品，可以前往迪欣湖的7-11便利店購買小食。

地址：香港大嶼山望東坑

交通方式：港鐵迪士尼港鐵站步行約20分鐘



野餐好去處【16】摩星嶺配水庫臨時花園

西環摩星嶺配水庫臨時花園地點相對隱秘，人流不算多，花園內有大片草地適合野餐，可以欣賞到南區海景，在傍晚時份亦可觀賞日落，相當寫意。草地中間有白色平頂小屋，不少人會以白色小屋做背景，拍攝打卡文青照！

地址：半山摩星嶺徑

交通方式：堅尼地城A出口乘搭58/54M/54小巴，於摩星嶺徑下車步行約15分鐘



野餐好去處【17】樂富配水庫公園

樂富後山的配水庫公園，較少人熟悉，環境清靜，野餐時更可以看到獅子山山景。一家大小去野餐的話，由公園步行約5分鐘路程就有公廁，十分方便。附近就是樂富廣場、樂富街市的熟食檔，方便購買補給品。

地址：九龍樂富富安街

交通方式：樂富港鐵站A出口，步行約20分鐘



野餐好去處【18】啟德跑道公園

啟德跑道公園兩面臨海，設有1.5公頃大草地，最適合吹著海風野餐，更可以觀賞維港、鯉魚門一帶的美景，相比其他熱門地點，啟德跑道公園是個相比較少人前往的野餐地點，不會太過擁擠，而且屬寵物公園，歡迎帶同寵物內進一同放電！

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略