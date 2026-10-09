大家樂優惠｜$59豬骨火鍋套餐／陳皮鹽焗雞$50／長者晚市減$6

大家樂優惠｜大家樂推出$59香濃豬骨火鍋套餐！一個套餐有肉有菜有丸等等，還可加$3升級做三黃雞・姬松茸滾滾黃金鍋，十分足料抵食！此外，大家樂還推出了全新足一斤重的原隻陳皮鹽焗雞，外賣只售$50。值得一提，長者成為Club 100會員更有不少抵食優惠券。詳情即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】$50歎陳皮鹽焗雞

傳統鹽焗雞吃得多，但加入陳皮的清香鹽焗雞你試過未？大家樂推出全新足一斤重的原隻陳皮鹽焗雞（零售價$68），甘香的陳皮滲入嫩滑雞肉，鹹香與果香交織，十分滋味！此外，食品還可以$10加配葡撻（2件）、$12加配白飯拼糖水（各1碗）或$12加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸，讓大家吃得更豐富！

提提大家，優惠於下午3時30分開始供應，並只限外賣！

優惠期：即日至另行通知



大家樂推出全新足一斤重的原隻陳皮鹽焗雞。（Facebook@大家樂 Café de Coral）

大家樂優惠【2】$59歎香濃豬骨火鍋套餐

大家樂即日起推出期間限定優惠！於下午5時至6時，只需$59（零售價$71起），便可品嘗香濃豬骨火鍋套餐，套餐包括：滑牛或加拿大豚肉；內含各款鮮甜蔬菜、金菇、豆腐、丸類、餃子的雜錦菜盒；以及米線和汽水。此外，加$3更可升級做三黃雞・姬松茸滾滾黃金鍋！

優惠期：即日至另行通知



大家樂優惠【3】長者會員晚市滿$60減$6

即日至10月11日，Club100長者會員可於大家樂手機App領取優惠券，憑券於晚市（下午5:30後）惠顧滿$60，即可享減$6優惠！提提大家，優惠不適用於購買天天超值選、期間限定之優惠產品、特價2人套餐、特價燒味外賣、盤裝外賣美食、食得樂輕嚥料理以及包裝及應節食品。

長者會員晚市滿$60減$6（官方圖片）

大家樂優惠【4】長者會員午市／晚市滿$30免費換西湯或糖水

即日至12月31日，Club100長者會員可於大家樂手機App領取優惠券，憑券於午市或晚市惠顧滿$30（上午11時至下午2時／下午5時30後），即可免費換領西湯或糖水一客。優惠僅可使用一次。

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