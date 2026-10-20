尖沙咀訊號山花園直擊｜隱世景點5分鐘登頂　1個位打卡最美維港景

尖沙咀好去處｜鬧市都有得行山！位於尖沙咀的訊號山花園既方便又多歐式打卡位，小編親身到訪，現場有超靚海景、過百年法定古蹟的訊號塔，只要5分鐘左右就去到，適合各位又懶又想打卡的大家！《香港01》好食玩飛頻道小編今次直擊3大打卡位，包括超出片海景樓梯，順便教大家1個影相貼士。想知更多？即看下文！



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訊號山花園｜鬧市中的後花園

訊號山花園位於尖沙咀，面臨海濱，在二十世紀初，在訊號山花園中的訊號塔主要為出入維港的船隻報時。訊號山花園現在主要供巿民休息，由入口行斜路上花園，5分鐘就去到山頂，有超靚海景，新手要去打卡完全無難度！

訊號山花園｜記者直擊3大打卡位

記者親身到現場，直擊3大訊號山花園打卡位，包括望海景樓梯、必影長椅打卡、以及過100年歷史法定古蹟訊號塔，處處都非常適合打卡！

訊號山花園打卡位【1】花園訊號塔

首先沿著小路上去，首要抵達的第一個打卡點是英倫風紅磚的訊號塔，它於1907年建成，超過100年歷史，在2015年被列為法定古蹟保留至今，是訊號山花園的地標之一。

這座塔由經典紅磚砌成，樓高四層，塔身呈方形。小編走進去，可以見到三層高旋轉樓梯，內部更保留了愛德華時期風格的吉布斯飾邊窗框，復古感十足。站在紅磚牆或古典窗框旁取景，瞬間有種身處歐洲小鎮的錯覺，懷舊古蹟風大片輕鬆Get！

不過大家注意，小編發現，只有在訊號塔開放時間才可以行入塔內打卡，如果錯過開放時間，就只可以在外面影相。

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訊號山花園訊號塔

開放時間：上午九時至上午十一時／下午四時至六時



訊號山花園打卡位【2】海景樓梯位

步入花園後，就會看到一片超靚海景，其中的樓梯位是不可錯過的打卡點！無論是由上往下構圖，還是捕捉走上樓梯的動態瞬間，配合背景一片藍天大海，隨手一影就能拍出滿滿的氛圍感！經過小編現場一輪打卡後，實測建議開0.5x的廣角鏡頭，效果會更好。

訊號山花園打卡位【3】望海長櫈

登頂後，除了樓梯位打卡之外，小編發現望海長櫈區也是必到打卡位！坐在這裏不單可以遠眺藍天大海，還能吹著微涼海風放空，超級舒服，讓人待上一整天都不想走。不過，長櫈打卡位因位置問題會有少許背光，小編建議，拍攝背影、側臉更為適合。

訊號山花園｜前往方法

去訊號山花園的路線非常簡單，只需從尖東站K出口出來，看見對面的國際電訊大廈，沿著旁邊的小路直上，就會看到訊號山花園的入口。

順著花園內的樓梯拾級而上，再向右轉穿過小路，短短5分鐘的輕鬆路程！途中會經過白色平房建築的辦事處，白色磚牆及屋頂充滿歐式風格，很有特色。

訊號山花園

地址：尖沙咀緬甸臺訊號山花園

交通：於尖東站K出口步行約5分鐘



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