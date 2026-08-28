尖沙咀Cafe推介10大｜180度海景/空間感大/適合聚會/必吃麻糬窩夫

尖沙咀Cafe｜尖沙咀美食｜打卡｜尖沙咀集合了多種美食，除了各式各樣的多國菜式外，近年也新開了不少Cafe，適合大家在假日和朋友去放鬆一下及打個卡。《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了10大尖沙咀Cafe，當中包括有望海景歎咖啡、麻糬窩夫、日系復古風定食、精品咖啡店等等，想知還有哪些推介Cafe？即看下文啦！



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尖沙咀Cafe推介【1】N1 Coffee & Co.——主打精品手沖咖啡

位於麼地道的N1 Coffee & Co.主打高品質的精品手沖咖啡、義式咖啡以及多款精選茶飲，也有推出自家品牌的咖啡豆，老闆更曾獲得香港咖啡師大賽冠軍，所以吸引到不少咖啡愛好者特意前往品嘗。

他們除了咖啡外，他們還提供主食及蛋糕小點，包括煙燻三文魚忌廉芝士貝果、全日早餐等等。店內走工業風裝潢，位置不算太多，比較推介大家坐在室外的位置，一邊歎咖啡、一邊欣賞街景，可以渡過一個放鬆的時光。

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N1 Coffee & Co.

地址：尖沙咀麼地道34號地下G號舖

營業時間：星期一至日 09：00-18：00

人均收費：$50以下



尖沙咀Cafe推介【2】婆婆珈琲屋——昭和風裝潢 必吃富士山甜品

婆婆珈啡屋在尖沙咀開業多年，一直深受文青喜愛，由裝潢到食物及碗碟，都充滿著日式昭和風格！在主食方面，大家可以自由選擇想吃的3至5款前菜及炸物等，然後再選米飯，更可以選擇富士山造型的飯糰。而甜品同樣主打富士山造型，分別有布丁、特飲、芭菲等，打卡一流！大家除了可以在這裡吃飯外，他們也有售賣一些日本雜貨，吃完飯不妨可以逛一逛。

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婆婆珈琲屋

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

營業時間：

星期一至三、公眾假期、公眾假期前夕：12:00-21:30

星期四至六：12:00-02:00

人均收費：$101-200



尖沙咀Cafe推介【3】Cupping Room Coffee Roasters——海景咖啡店

位於海港城的Cupping Room Coffee Roasters由開業至今，只要是下午時份必定大排長龍，因為大家都想排到窗口位望海打卡！咖啡店對出就是維港海景，站在玻璃窗前拍照，就好像在郵輪上看海一樣。除了喝咖啡外，他們也有多款精美甜品提供。

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Cupping Room Coffee Roasters

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心3樓309號舖

營業時間：

星期一至五：8:00-20:00

星期六至日及公眾假期：09:00-20:00

人均收費：$51-100



尖沙咀Cafe推介【4】牧羊少年與他的浮萍——集咖啡加酒吧於一店

牧羊少年咖啡館在香港擁有多間分店，一直深受文青歡迎。而這間在文化中心的則有別於其他分店，因為這裡除了是咖啡店，還是一間酒吧，部分日子更營業至凌晨，適合大家在下班後和朋友過來小酙一杯。

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牧羊少年與他的浮萍

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心地舖

營業時間：

星期一至四：11:00-23:45

星期五及公眾假期前夕：11:00-01:45

星期六及公眾假期：10:00-01:45

星期日：10:00-23:45

人均收費：$201-400



尖沙咀Cafe推介【5】Ukiyo——木系Cafe 必吃麻糬窩夫

Ukiyo位於K11 Musea的高層位置，店內以木系設計為主，而且有落地大玻璃窗，日光下拍照超好看！他們主打日式加西式菜式，包括手工意粉、窩夫漢堡等。在甜品方面，幾乎每枱客人都會點他們的招牌麻糬窩夫！又厚又煙韌的麻糬舖在4塊窩夫上，加上雪糕，有多重的口感，吃得又影得！

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Ukiyo

地止：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 6樓610號舖

營業時間：

星期一至四：11:30 - 21:30

星期五：11:30 - 22:30

星期六：10:00 - 22:30

星期日：10:00 - 21:30

人均收費：$201-400



尖沙咀Cafe推介【6】Shh Cafe——按完摩再歎咖啡 牛角酥窩夫

大家去Cafe都是想放鬆一下，而Shh Cafe不但可以喝咖啡，樓上更是按摩店，大家可以和朋友按完摩，再到地下層的Cafe休息，享受一站式的Relax行程！Cafe以白色裝潢為主，食物方面則有意粉、意大利飯等主食。而他們的牛角酥窩夫更是人氣甜品之一，特別推介Lotus焦糖牛角酥窩夫及法芙娜朱古力牛角酥窩夫，烤得外酥內軟！

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Shh Cafe

地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下B&C號舖

營業時間：

星期一至五：11:30 - 21:30

星期六至日：11:00 - 21:30

人均收費：$101-200



尖沙咀Cafe推介【7】NOC——多款沙律碗 健康人士之選

NOC在全港有多間分店，其中在在尖沙咀就有2間。店舖以白色裝潢作主題，更有多款咖啡及茶、蛋糕麵包等小食。除了咖啡外，他們也有多款䶢食提供，包括沙律碗、漢堡包、酸種麵包吐司等，適合想吃得健康的人士！

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NOC

地址：尖沙咀麼地道68號帝國中心地下G35-37, G43-47A號舖、

尖沙咀廣東道28號新太陽廣場DFS旗下香港T廣場高層地下02號舖

營業時間：星期一至日08:00 - 20:00

人均收費：$51-100



尖沙咀Cafe推介【8】% Arabica——人氣咖啡店 必喝西班牙拿鐵

% Arabica一直是人氣咖啡店之一，而在尖沙咀同樣有2間分店，分別位於天星碼頭及K11 Musea，2間同樣可以看著海景喝咖啡。特別推介他們的西班牙拿鐵，添加了煉奶，而奶和咖啡融合一起，入口非常順滑！如果大家在天星碼頭準備乘搭渡輪，不妨買一杯品嚐一下。

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% Arabica

地址：尖沙咀天星碼頭1樓KP-41號舖、尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea地下K06號舖

營業時間：10:00 - 19:00

人均收費：$50以下



尖沙咀Cafe推介【9】BACHA COFFEE——來自摩洛哥的精品咖啡

BACHA COFFEE來自摩洛哥馬拉喀什的宏偉達夿萐宮，店內復刻摩洛哥宮殿風格，加上黑白大理石地鑽搭配橙藍撞色絲絨座椅，復古感十足！而這邊的靠窗座位更可看到維港海景，絕對可以拍下美照。咖啡店匯聚精選自35個頂尖咖啡產國的200餘款珍稀與精品咖啡，讓每位客人都可以選擇到適合自己口味的咖啡。另外，他們也有提供多款甜品，讓大家可以配著咖啡吃。

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BACHA COFFEE

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場G樓G315及G315A號舖

營業時間：星期一至日08:00 - 22:00

人均收費：$51-100



尖沙咀Cafe推介【10】How To Live Well——空間感大 適合多人聚茶

位於K11的How To Live Well主打精緻輕食與跨國界料理，包括全日早餐、健康沙律、義大利麵、各式自家烘焙甜點，以及高品質的精品手沖與義式咖啡等。店內設計多採用大量木質元素、柔和燈光與綠色植物，風格簡約溫馨，而且空間感十分大，適合和一大班朋友一起聚餐。

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How To Live Well

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓201-01號舖

營業時間：12:00 - 22:00

人均收費：$201-400



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