亞洲戶外寵物節2026｜秋天又是帶寵物外出的好時機！啟德體育園今日（11月27日）起一連三日舉辦「亞洲戶外寵物節2026」，記者率先到場直擊，已經有不少寵主帶同毛孩到場，在超過80,000平方呎大草坪放風放電，加上秋涼微風，現場氣氛相當輕鬆熱鬧！大會更邀請多達60個寵物品牌參與市集，同場雲集多款破格人寵美食、DIY工作坊、彩繪及輕音樂表演，並特設貓貓專區，讓貓貓都可以一齊出街玩！現在還有獨家8折優惠套票，再加送入場禮物包，想了解現場有哪些必玩亮點、必買好物及必食推介？記者馬上帶大家直擊！



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亞洲戶外寵物節2026。(官方圖片)

亞洲戶外寵物節2026

日期及時間：

11月27日：中午12時30分至晚上8時30分

11月28日及29日：上午10時30分至晚上8時30分

地點：香港啟德體育園（東營）

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想同狗狗一齊做下運動就要參加大會舉辦的人狗PETKLE BALL！（柯佩錡攝）

亞洲戶外寵物節2026亮點【1】8萬呎戶外大草坪——人寵Petkle ball、障礙賽

啟德現場設有超過80,000平方呎的大草坪，最適合狗狗舒展筋骨！大會更舉辦多項人寵體育運動供大家挑戰，當中就有全港首個全戶外人寵Pickle ball「Petkle ball」，把近年火熱的Pickle ball發展成人寵都適合參與的運動！記者現場所見，不少狗狗都相當雀躍！

寵主可以同狗狗一齊打PICKLE BALL！（柯佩錡攝）

另外還有由關注寵物健康、體重及生活環境的知名健康品牌TANITA贊助的「Hypet人寵障礙賽」，寵主可以帶領著狗狗通過障礙物（例如跨欄、隧道、跳圈等等），考驗人寵默契及體能極限，優勝者更可獲豐富寵物用品大禮包！現場更會提供TANITA寵物體重計，讓寵主可以即時了解寵物體重及健康數據。

勝出的狗狗會踏上頒獎台拍照！（柯佩錡攝）

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亞洲戶外寵物節2026亮點【2】狗狗戶外瑜伽（Doga） ／寵物頌缽 —— 沉浸式人狗減壓約會

想跟狗狗一起放鬆心情？就可以參加「HAHA戶外瑜伽（Doga）」跟狗狗一起做瑜伽！透過輕柔伸展、深層呼吸練習與人狗互動深度融合。鼓勵主人用心感受狗狗的體溫、呼吸頻率與情緒。無論是小型犬還是大型犬都可以參與活動，放鬆身心。

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「Echoland Studio」寵物頌缽（官方圖片）

玩到有少少攰，亦可以在草地跟寵物一起感受放空！藉頌缽深沉的低頻共振，撫平都市為寵主帶來的壓力、安撫毛孩的敏感神經。

亞洲戶外寵物節2026亮點【3】特設貓貓專屬區域——人貓Pilates工作坊／特色貓草杯

大會特設貓貓專屬區域，「出街街」不再是狗狗的特權，貓貓都可以出街玩！現場設有放鬆身心的人貓Pilates（普拉提）工作坊，解鎖「人貓共舞」初體驗，讓主人在專業導師帶領下，透過溫和的伸展與核心放鬆動作，循序漸進地引導貓咪加入，透過特定呼吸與核心伸展釋放生活壓力！

人貓Pilates（普拉提）工作坊（官方圖片）

現場更有香港本土貓草品牌豆沙妹贊助的「特色貓草杯」，幫助貓咪減輕外出的壓力。

貓主子見到一定超興奮！（柯佩錡攝）

亞洲戶外寵物節2026亮點【4】人寵生活市集——匯聚逾多個寵物品牌／免費歎UCR咖啡／必試創意人寵美食

寵物節又怎能缺少寵物市集呢？現場設有人寵生活市集，匯聚超過70個精選寵物品牌，包括歐洲獸醫專科認證品牌「Mylo」、科學營養品牌「Vetalo」、全球首創蓮花纖維貓砂品牌「Lotux」、為寵物帶來健康美味糧食的「PetCubes」，以及主打DIY頸圈的新潮品牌「Three Grandmas」。喜歡抽卡的朋友就不能錯過「SENS Studio」的12星座閃卡！

喜歡飲咖啡的朋友要注意！大會冠名贊助商ZA Bank將會聯乘入選全球百大咖啡店的本地知名品牌「Urban Coffee Roaster（UCR）」，為入場人士送上戶外寵物節專屬免費咖啡（須到ZA Bank App完成指定領取步驟方可領取；數量有限，送完即止）。

記者親身開App試換，步驟非常簡單清晰，不到30秒就完成程序，非常簡單快捷！提一提咖啡每日數量有限，建議到場後，可以先去ZA Bank攤位換咖啡！再一邊歎咖啡，一邊行攤位！

咖啡每日數量有限，先到先得！（柯佩錡攝）

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帶毛孩玩了半天覺得累，現場美食攤位選擇同樣豐富！除了泰國人氣甜品「Drop by Dough」、米芝蓮級Gelato品牌「Snack Baby」外，記者巡場時發現以下三個特色人寵美食攤位尤其值得留意：

Hopping turtle coffee：本土咖啡品牌推出超貼心的「寵物主人1+1組合」！主人可以歎到活動限定的「海鹽椰子奶蓋香蕉拿鐵」，鹹甜奶蓋配上香濃蕉香相當有驚喜；而狗狗亦有一杯專屬的「希臘乳酪Puppuccino」，人寵一齊歎啡打卡，儀式感十足！

活Litm：全場最具創意必數這個攤位，人寵都可以一齊應節歎大閘蟹同雪糕！人食方面有極具創意、首創的「法國鵝肝雪糕」以及足料「大閘蟹肉蟹膏脆筒」，鹹甜破格配搭令人眼前一亮；毛孩方面亦有專屬的「寵物大閘蟹」及寵物雪糕！提提大家，憑入場禮品包內的優惠券，更可於攤位免費領取風乾零食一份，記得入場後去換領！

Cafe Je Taime2（@Cafe Je Taime2）：主打「農場到餐桌（Farm-to-Table）」概念，現場供應香口「炸粟米球」，行市集行到口痕買來醫肚，邊行邊食一流！

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亞洲戶外寵物節2026亮點【5】免費人寵工作坊——頌缽體驗／咖啡花藝手作坊／DIY 木狗牌

除了逛市集和歎美食外，現場更設有多款免費的人寵工作坊，歡迎主人與毛孩一齊參與！寵主憑入場門票可優先在「01空間」報名免費工作坊！當中包括：

1. 寵物配飾品牌「beMINE」的DIY木狗牌工作坊，從挑選木材質感、手工打磨上色，到親手敲印專屬英文字母及搭配精巧配飾，每個細節都由寵主親自決定，敲印出獨一無二的木製狗牌。搶先報名參加

2. 文青咖啡店「太平」聯乘的Pet-Friendly花藝手作坊，由2位資深花藝導師現場指導，選用對寵物友善的天然花材製作精緻花藝禮盒。搶先報名參加

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3. 人氣烘焙品牌「K Bakery」店主親自指導的天然色材食用餅乾 Art Jamming，會利用100%天然蔬菜粉調配成食用顏料在番薯餅乾上繪畫，完成後的「畫作」毛孩更可直接食用。搶先報名參加

4. 韓國 ICAD 寵物芳療及香藥草講師Christy親自主持「AromatherPET 寵草芳療」工作坊。深入淺出講解有機香藥草對寵物身心的益處，並採用專業韓式植萃配方，帶領家長親手調配最適合秋冬天氣的「有機草本沐浴包」及「滋潤護掌膏」！搶先報名參加

記者亦親身體驗了「AromatherPET 寵草芳療」工作坊，在講師Christy耐心指導下，以韓式植萃配方親手製作「有機草本沐浴包」及「滋潤護掌膏」。工作坊現場瀰漫著陣陣療癒草本香氣，零手作經驗都可以輕鬆完成，可以即時帶回家為毛孩做好秋冬護理，相當有滿足感！

亞洲戶外寵物節2026亮點【6】Face Painting派對 —— 把寵物畫在身上

大會亦設有Face Painting 派對！由專業人體彩繪團隊「Face Paint Garden」為寵主帶來面部及身體彩繪，彩繪師會將寵物的面部特徵、神態細節與大會吉祥物「Chill 仔」及「HAHA」巧妙地融合，並於寵主在臉部或手臂畫上出色彩繽紛的可愛圖案。

記得去Face Painting 派對Booth畫個面部／身體彩繪！（柯佩錡攝）

記者亦忍不住即場試玩，在手上畫了兩個狗狗的彩繪，線條細緻又可愛，影相打卡效果一流！

Face Paint Garden會為到場的寵主在臉部或手部畫上活動吉祥物的可愛圖案。（官方圖片）

亞洲戶外寵物節2026亮點【7】跨界藝術與特備節目——人氣插畫打卡位／音樂表演

大會更與知名插畫家Wulichacha聯乘，打造吉祥物「貓貓Chill仔」與「狗狗HaHa」，並設置精美獨特的寵物攝影打卡區，為這次活動留影！

記者逛市集期間，現場不時傳來陣陣輕音樂表演，配合秋日黃昏微風與開揚草地，帶同毛孩一邊聽歌一邊放空，氣氛非常寫意！同場亦設有義賣領養區，一家大細帶毛孩行足大半日都唔會悶！

知名插畫Wulichacha打造吉祥物「貓貓Chill仔」與「狗狗HaHa」，並設置精美獨特的寵物攝影打卡區！（官方圖片）

亞洲戶外寵物節2026｜門票詳情

亞洲戶外寵物節2026——01獨家8折優惠 門票類別 人數及毛孩組合 優惠價 原價 VIP門票 獨家8折 單人 $160 $200 1人 + 1毛孩 $224 $280 2人 + 1毛孩 $336 $480 2人 + 2毛孩 $384 $480 一般門票 獨家8折 單人 $80 $100 1人 + 1毛孩 $144 $180 2人 + 2毛孩 $256 $320 備註：10歲以下小童免費入場 VIP專屬權益：尊享優先通道入場，並獲贈限量「寵物迎新包」（環保袋＋地墊＋禮品包） 優惠期限：即日起至2026年11月26日

亞洲戶外寵物節2026｜活動詳情

亞洲戶外寵物節2026

日期：2026年11月27日（星期五）至11月29日（星期日）

時間：上午10時30分至晚上8時30分

地點：香港啟德體育園（東營）

交通：宋皇臺站D出口步行約8至10分鐘即達

購票連結：👉🏻即按此購票🐾獨家門票8折

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同場加推：MG熱門純電潮流跑車／實用車款亮相

逾百年歷史的英倫指標汽車品牌 MG（Morris Garages），在亞洲戶外寵物節期間特別帶來三款焦點車型，包括適合穿梭都市與郊野的純電潮流跑車MG4 Urban、兼具極致操控與前衛智能的MG4，以及空間寬敞、適合人寵共乘出遊需求的MG5。寵主體驗專為現代毛孩家庭量身打造的未來綠色出行方案。

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