亞洲戶外寵物節｜啟德草坪放電！早鳥門票7折+免費咖啡　4大亮點

亞洲戶外寵物節2026｜秋天又是帶寵物外出的好時機！即將於11月在啟德體育園舉辦的「亞洲戶外寵物節2026」，狗狗可以在超過80,000平方呎大草坪放風，大會更邀請多達70個寵物品牌參與市集，現場特設貓貓專區，讓貓貓都可以一齊出街玩！現在還有獨家早鳥7折優惠套票，再加送入場禮物包，想了解現場有哪些必玩亮點、必買好物？請即看內文！



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亞洲戶外寵物節2026。(官方圖片)

亞洲戶外寵物節2026

日期：2026年11月27日（星期五）至11月29日（星期日）

時間：

11月27日：中午12時30分至晚上8時30分

11月28日及29日：上午10時30分至晚上8時30分

地點：香港啟德體育園（東營）

購票連結：👉🏻即按此購票

亞洲戶外寵物節2026亮點【1】8萬呎戶外大草坪——人寵Petkle ball、障礙賽

啟德現場設有超過80,000呎的大草坪，最適合狗狗舒展筋骨！大會更舉辦多項人寵體育運動供大家挑戰，當中就有全港首個全戶外人寵Pickle ball：「Petkle ball」，把近年火熱的Pickle ball發展成人寵都適合參與的運動！

另外還有由關注寵物健康、體重及生活環境的知名健康品牌TANITA贊助的「Hypet人寵障礙賽」，寵主可以帶領著狗狗通過障礙物（例如跨欄、隧道、跳圈等等），考驗人寵默契及體能極限，優勝者更可獲豐富寵物用品大禮包！現場更會展出TANITA寵物體重計，讓寵主可以即時了解寵物體重及健康數據。

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亞洲戶外寵物節2026亮點【2】特設貓貓專屬區域——人貓Pilates工作坊／特色貓草池

大會特設貓貓專屬區域，「出街街」不再是狗狗的特權，貓貓都可以出街玩！現場設有放鬆身心的人貓Pilates（普拉提）工作坊，讓主人在貓咪陪伴下透過特定呼吸與核心伸展釋放生活壓力，同時改善飼主肩頸痠痛問題！現場更有香港本土貓草品牌豆沙妹贊助的「特色貓草池」，幫助貓咪減輕外出的壓力。

人貓Pilates（普拉提）工作坊（官方圖片）

亞洲戶外寵物節2026亮點【3】人寵生活市集——匯聚逾70個寵物品牌／免費歎UCR咖啡

寵物節又怎能缺少寵物市集呢？現場設有人寵生活市集，匯聚超過70個精選寵物品牌，包括歐洲獸醫專科認證品牌「Mylo」、科學營養品牌「Vetalo」、全球首創蓮花纖維貓砂品牌「Lotux」、為寵物帶來健康美味糧食的「PetCubes」，以及主打DIY頸圈的新潮品牌「Three Grandmas」。喜歡抽卡的朋友就不能錯過「Sens Pet」的12星座閃卡！

喜歡飲咖啡的朋友要注意！大會冠名贊助商ZA Bank將會聯乘入選全球百大咖啡店的本地知名品牌「Urban Coffee Roaster（UCR）」，為入場人士送上戶外寵物節專屬免費咖啡（須到ZA Bank App完成指定領取步驟方可領取；數量有限，送完即止）。

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帶毛孩玩了半天覺得累，現場亦有泰國人氣甜品「Drop by Dough」、米芝蓮級Gelato品牌「Snack Baby」，而本土咖啡品牌「Hopping turtle coffee」更會推出活動限定的「海鹽椰子奶蓋香蕉拿鐵」，讓大家大飽口福！

除了逛市集和歎美食外，現場更設有多款免費的人寵工作坊，歡迎主人與毛孩一齊參與！當中包括寵物配飾品牌「beMINE」的DIY木狗牌工作坊，讓寵主親手敲印獨一無二的木製狗牌；文青咖啡店「太平」聯乘的Pet-Friendly花藝手作坊，利用對寵物安全的花材製作精緻花藝；參與拼豆工作坊更可自由拼出專屬的可愛圖案。至於戶外毛孩藝術寫生班，會利用100%天然蔬菜粉調配成食用顏料在番薯餅乾上繪畫，完成後的「畫作」毛孩更可直接食用！大會亦設有「Face Paint Garden」面部彩繪，為到場的寵主在臉部或手部畫上活動吉祥物的可愛圖案。

Face Paint Garden會為到場的寵主在臉部或手部畫上活動吉祥物的可愛圖案。（官方圖片）

亞洲戶外寵物節2026亮點【4】跨界藝術與特備節目——人氣插畫打卡位／音樂表演

大會更與知名插畫家Wulichacha聯乘，打造吉祥物「貓貓Chill仔」與「狗狗HaHa」，並設置精美獨特的寵物攝影打卡區，為這次活動留影！現場亦有輕音樂表演、手作工作坊及義賣領養區。

知名插畫Wulichacha打造吉祥物「貓貓Chill仔」與「狗狗HaHa」，並設置精美獨特的寵物攝影打卡區！（官方圖片）

亞洲戶外寵物節2026｜門票詳情

亞洲戶外寵物節2026——01獨家超早鳥7折優惠 門票類別 人數及毛孩組合 優惠價 原價 VIP門票 獨家早鳥7折 單人 $140 $200 1人 + 1毛孩 $196 $280 2人 + 1毛孩 $294 $480 2人 + 2毛孩 $336 $480 一般門票 獨家早鳥7折 單人 $70 $100 1人 + 1毛孩 $126 $180 2人 + 2毛孩 $224 $320 備註：10歲以下小童免費入場 VIP專屬權益：尊享優先通道入場，並獲贈限量「寵物迎新包」（環保袋＋地墊＋禮品包） 優惠期限：即日起至2026年11月15日

亞洲戶外寵物節2026｜活動詳情

亞洲戶外寵物節2026

日期：2026年11月27日（星期五）至11月29日（星期日）

時間：上午10時30分至晚上8時30分

地點：香港啟德體育園（東營）

交通：宋皇臺站D出口步行約8至10分鐘即達

購票連結：👉🏻即按此購票🐾獨家早鳥7折

亞洲戶外寵物節2026（官方圖片）

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