麥當勞優惠｜板燒雞腿飽首登早餐!$200套票任選4套餐　送24/7試玩

麥當勞優惠｜近年坊間興起高蛋白飲食！麥當勞即日（2日）起，首次於登陸早餐時段加入高蛋白之選「板燒雞腿飽」！另外晚餐時段更有「Double板燒雞腿飽」登場，以兩塊去皮雞髀肉帶來啖啖肉的滋味，帶來高達41克蛋白質！早午晚都可以隨時Protein Up！此外，麥當勞App亦推出「麥麥慳」晚餐套票優惠，歎指定四款Double Double加大套餐，想知有咩最新優惠？即睇內文！



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麥當勞優惠｜板燒雞腿飽登早餐時段！$29配即磨黑咖啡

板燒雞腿飽早餐時段配即磨黑咖啡$29（麥當勞圖片）

健身、修身、減肥人士都可以食麥當勞？板燒雞腿飽是高蛋白之選！板燒雞腿飽選用去皮雞髀肉，無油煎煮，配搭新鮮羅馬生菜，含有22克蛋白質，走醬版只有291卡路里。今次板燒雞腿飽更首度登陸早餐時段！配搭McCafé金獎即磨黑咖啡都只需$29！

至於11點後，「板燒雞腿飽超值套餐」更加入「人氣著數套餐」之選，只需$39就可以歎到！無論於餐廳櫃檯、自助點餐機，或透過麥當勞App選購，均可享用此優惠！

即睇全天候板燒雞腿飽套餐選擇：

至於晚餐時段，「$49 Double板燒雞腿飽超值套餐」更首度登場，兩塊去皮雞髀肉為大家帶來啖啖肉的滋味，更帶來41克蛋白質！

麥當勞優惠｜買$200套票 免費轉四件麥樂雞含

麥當勞App今次更加推深受大家歡迎的「麥麥慳」套餐套票！每晚6點後可以$200任選指定4款Double Double加大套餐，包括「Double板燒雞腿飽」、「雙層魚柳飽」、「Double雙層芝士孖堡」或「雙層豬柳蛋漢堡」加大超值套餐，配菜除了可選大薯條或粟米外，今次更可轉配包含10克蛋白質的麥樂雞（4件），為晚餐帶來更多高蛋白配搭選擇！

以上「麥麥慳」晚餐套票優惠由11月2日起於麥當勞App限時供應，顧客購買套票時可選擇先付$20訂金，4張套餐換購券將於30分鐘內自動存入麥當勞App優惠券版面，其後每次只需付$45起即可換購美食。套餐換購券可於成功購買後30天內使用，屆時大家記得開App選購！

$200任選4個Double Double加大套餐，再送「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證」（麥當勞圖片）

食客成功選購「麥麥慳」晚餐套票，更可免費獲贈「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證（電子版） 」。此外，晚上6時後，選購「$49 Double板燒雞腿飽超值套餐」、「$49滋味分享盒（6件麥樂雞及4件脆香雞翼）」或「Double雙層芝士孖堡」超值套餐，同樣可免費獲贈「24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證（實體版）」，名額限量110,000個，先到先得，送完即止！

麥當勞優惠｜期間限定「香芋批」＋「Double阿華田麥旋風」

人氣「香芋批」載譽歸來！香脆批皮包裹軟糯芋頭，帶來暖心甜蜜！晚上6時後更有「Double阿華田麥旋風」，麥旋風除了加入阿華田脆脆，更有機智豆，Double麥芽風味帶來加倍滿足！

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