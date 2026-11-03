雙11優惠2026｜9大必搶！佳寶全場8折/豐澤/小米勁減/百佳派$1000

雙11優惠2026｜踏入11月，代表「雙11」優惠又來了！今年各大平台繼續推出多項震撼優惠，當中包括百佳大派$1,000優惠、佳寶全場8折、蘇寧精選智能產品及實用家電低至53折發售等等。《香港01》「好食玩飛」記者已經整理了8大必搶優惠，想知還有甚麼優惠詳情、何時開始搶？即看下文！



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雙11優惠2026【1】SINOMAX床褥均一價HK$2,599起！小童調節枕HK$700兩個

踏入11月，又是一年一度雙11網購狂歡節的掃貨好時機！SINOMAX一直以「創新引領睡眠」為理念，以優質睡眠是健康的基本條件，致力透過創新科研成果和產品，提供最適合的睡眠方案，革新睡眠領域。 品牌於今次雙11期間推出「網店限定 雙11舒眠狂歡祭」，帶來多款激減床褥及豐富滿額禮遇。

當中必買推介包括主打4吋輕薄設計、慳位易搬並提供雙面睡感輕鬆切換軟硬度的「S-4 Elite 床褥」均一價HK$2,599；以及結合X-FOAM太空棉與Ultra-SPRING彈簧、具備抗霉抗蟎抗菌三重防護的7吋厚「Hybrid Elite床褥」限時均一價HK$3,999*（原價HK$8,399起）。

另外，專為1.5至6歲寶寶設計的「AIRCHILL 3°C散熱小童調節枕」（原價HK$699／個）亦推出限時優惠，只需HK$700／2個，更送枕頭保護套！活動期間於網店購物滿HK$4,000享全單額外95折、滿HK$10,000享全單額外9折；滿HK$3,000即送HK$100超市現金券、滿HK$6,000再送床褥清洗服務。

立刻把握機會到SINOMAX官方網店（優惠期：11月1日至30日）搶購。

*註：床褥闊度54”以上，需加HK$300

抵買之選！4大精選床褥激減推介

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雙11優惠2026【2】豐澤精選產品低至$11起

豐澤網店與門市由即日起至11月17日首次同步舉行11.11促銷，精選產品低至$11起，網店首單滿$1,000輸入優惠碼「D11NEW」即減$100。精選產品包括BELKIN行動電源折後$99（原價$199）、三菱重工多功能抽濕機折後$2,890（原價$6,180）、LG Soundbar折後$799（原價$3,580）等等。

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豐澤雙11推出精選產品低至$11起。（豐澤官方網頁截圖）

雙11優惠2026【3】Klook大派$2,350優惠碼

Klook由即日起至11月15日舉辦「11.11旅行瘋賞」，每日上午11時及晚上9時開搶低至$11的旅遊優惠，並大派高達HK$2,350優惠碼。酒店方面，亦有「雙11酒店早鳥優惠」低至44折，人均低至$199，如再使用「CNWEDHOTEL1104」優惠碼，還有全線內地酒店9折優惠碼，滿$1200即減$120。而到11月11日當日更有機會搶到免費飛阿布扎比5天4夜亞斯島之旅。

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Klook大派$2,350優惠碼。（Klook官方網頁截圖）

雙11優惠2026【4】蘇寧精選家電低至53折

香港蘇寧《雙十一超狂優惠》由即日起至11月15日正式開鑼，全場精選智能產品及實用家電低至53折發售，優惠包括：Apple iPhone 18 Pro Max 256GB售價為$11,299（建議零售價$11,499）、Philips 3.2公升1000系列健康空氣炸鍋售價為$498（建議零售價$698）、Panasonic 326公升ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (大象灰)售價為$6,598（建議零售價$8,580）等。

另外，SoClub會員在門店購買手機及數碼產品滿$8,000即減$200、家電產品購物滿$6,000即減$200。

雙11優惠2026【5】百佳大派$1,000優惠

百佳超市亦推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月5日，在網上購物滿$888，輸入優惠碼「EB88」即減$88，再送總值$390網購電子優惠券；而買滿$1,111，輸入優惠碼「EB111」即減$111，再送總值$490網購電子優惠券。

百佳大派$1,000優惠。（百佳Facebook截圖）

雙11優惠2026【6】惠康派$1,100優惠券

惠康由即日起至11月12日大派$1,100優惠券，當中包括買食油滿$111減$11、買米滿$300減$30、買急凍肉類及海鮮滿$200減$20、買急凍點心滿$160減$16等等。

是次的$1,100優惠以惠康或Market Place網店電子優惠券形式派發，並由多張電子優惠券合計而成，大家須於活動頁面領取優惠券並消費滿指定金額方可享有優惠，有效日期至2026年11月12日 (惠康/Market Place網店特別折扣日除外)，逾期作廢。而電子優惠券只適用於惠康或Market Place網店，每次交易只限使用一張。

惠康大派$1,100優惠券。（惠康網頁截圖）

雙11優惠2026【7】小米150款產品減價

小米香港年度狂歡節由即日起至11月15日舉行，合共有150款產品降價，當中包括：POCO F9 Ultra價錢由$5,299起，再送$100超市券、POCO X8 Pro Max價錢由$3,899起，領券後再減$300及送$100超市券。家電方面，Xiaomi掃拖機器人H50售價為$1,999（原價$2,199）、米家無線吸塵器 4 Pro售價為$1,599（原價$2,099）等。

另外，即日起至11月8日晚上11時59分，支付滿$1,000即送REDMI Buds 8 Lite、滿$2,000送Xiaomi磁吸支架行動電源10000 7.5W、滿$3,000送Xiaomi手環9 Pro標準版。

小米推出150款產品減價優惠。（小米官方網頁截圖）

雙11優惠2026【8】佳寶全場8折

佳寶食品超級市場由11月3日至15日期間，推出全場貨品8折優惠，當中包括新鮮蔬果、肉類海鮮、零食飲品以至糧油雜貨。其中日本雞蛋10隻折後只需$17.6（原價$22）、5公斤茉莉香米折後$72（原價$89.9）、安格斯肥牛片折後$64.8/磅（原價$81/磅）等等。

佳寶推出限定13日全場貨品8折優惠。（佳寶食品超級市場Facebook截圖）

雙11優惠2026【9】友和精選產品$11起

友和YOHO由即日起至11月11日推出「雙11購物節」，每晚10時推出超筍閃購優惠，精選人氣皇牌低至1折，還有$11驚喜劈價產品！另外，多個星級品牌大派高達$500立減券，當中包括：Dyson買滿$3,000即減$200（優惠碼：DSYH200）、購買LG產品（電視機除外）滿$5,000即減$150（優惠碼：STGBR260150）等等。

友和推出精選產品$11起。（友和官方網頁截圖）

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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