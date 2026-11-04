惠康優惠｜11.7買滿$168全場88折！任何門市無上限！限定買酒再折

惠康｜超市優惠｜周末想趁機為屋企雪櫃、零食櫃補倉？惠康宣布於本周六（7日）推出「秋日大節慶」快閃優惠！只要在門市買滿指定金額即可享全店88折，最吸引的是折扣不設上限，買得愈多慳得愈多。另外，指定美酒更享有額外折上折優惠，各位精明街坊及酒迷記得Mark實日子掃貨，即看下文優惠詳情！



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惠康秋日大節慶｜周六全場88折

惠康今日於Facebook宣布，將於本周六（7日）推出「秋日大節慶」一日限定快閃推廣。顧客於當日到全港任何一間惠康門市，單次消費買滿$168，結帳時即可享有全場88折優惠！

惠康於周六（7日）推出全場88折優惠。（惠康Facebook截圖）

惠康秋日大節慶｜折扣無上限

今次快閃活動的一大亮點是「折扣無上限」，無論是入手環球急凍海鮮、優質肉類、當造新鮮蔬果，還是囤積白米、食用油、廚房紙、廁紙、個人沐浴露及家居清潔劑等日用消耗品，全部買滿額即享折扣，非常適合一家大細或上班族一次過大量補倉慳荷包。

惠康秋日大節慶｜買酒滿6支享折上折

除了全場日用品及食材大減價，惠康亦為美酒愛好者推出額外驚喜。適逢秋涼季節，無論是打算舉辦露營聚會、戶外BBQ還是週末在家小酌，都可以趁機入貨。在88折推廣當日，凡購買紅酒、白酒、汽酒、香檳、清酒或梅酒（只限700毫升或以上產品，禮盒裝/原箱及贈品、中國酒及韓國燒酒除外）滿6支，即可在全店88折基礎上，額外再享85折優惠，相當抵買！

在周六（7日）買酒滿6支即享折上折優惠。（資料圖片）

惠康秋日大節慶｜有哪些情況不適用優惠？

今次全場88折優惠不適用於店外展銷場、任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值卡、膠袋收費、送貨費用。而優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用，包括內地遊客優惠券。

惠康「秋日大節慶」快閃優惠詳情：

優惠日期：11月7日（星期六）

適用地點：全線惠康超級市場門市

全場優惠：門市買滿$168即享全店88折（折扣不設上限）

美酒優惠：購買指定紅酒／白酒／汽酒／香檳／清酒／梅酒（700毫升或以上）滿6支，額外再享85折

優惠受有關條款及細則約束



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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