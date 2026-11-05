淘寶家居搬銅鑼灣｜11.11登場！旗艦店5大亮點　雙11免費送貨安裝

淘寶｜淘寶家居生活館 ｜平日在淘寶上買傢俬，但又怕尺寸不符？11月11日淘寶家居銅鑼灣實體旗艦店開幕啦，不但可以現場實測傢俬，而且適逢雙11推出優惠，例如免費大型家俬送上門、85折優惠等等。另外，館內不止傢俬，更設有Cafe、打卡點多項體驗。想知更多？即睇下文！



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淘寶家居生活館｜5大亮點必睇

「PapaHome 淘寶家居生活館」旗艦店於11月11日 正式開幕。（湯致遠攝）

「PapaHome 淘寶家居生活館」旗艦店於11月11日正式開幕！佔地共兩層，合共面積逾3.5萬平方呎。旗艦店由尖沙咀舊店遷至銅鑼灣，面積大增逾1.3倍，全面結合家居展示、無人咖啡店、花藝及本地街頭藝術等多元素。即睇以下5大必睇亮點：

淘寶家居實體店亮點【1】現場逾萬款人氣傢俬實測

以往在淘寶購買大型傢俬，最擔心就是尺寸不合、布料質地與色差等等問題。PapaHome1樓特設淘寶精選傢俬區，聯手逾100個知名品牌商家，設有超過萬款人氣單品。

顧客在店內可以親身試坐梳化、觸摸布料皮質細節，並近距離檢查板材與五金結構。最重要的是，全場展示品均與官方線上同價，現場選中即可一指下單，快捷便利。

另外，第一期品牌快閃將引入11個家居及生活品牌，包括潮玩IP品牌FufuSoul、時尚箱包品牌MaH、全球鍋具品牌Carote、寵物生活品牌momohemo、運動生活品牌Umay等等。

另外，PapaHome設有訂造梳化區，專為香港家居研發的Motion S Series電動梳化，單座款售價折後由$3,600起；雙人／三人位售價折後為$5,590起；旗艦多功能組合款式則折後由$8,520起。

淘寶家居生活館現場逾萬款人氣傢俬。（官方提供）

淘寶家居實體店亮點【2】PapaCafe 手工烘焙咖啡、Gelato

除了傢俬之外，第2個亮點就是店內設有Cafe！咖啡店引進了「無咖啡師」的科技，全自動沖泡咖啡。該項系統曾榮獲精品咖啡協會（SCA）2026年 World of Coffee 展覽「最佳新產品獎」，以精準參數穩定出品，令大家能以親民平實的價格，品嚐到頂級咖啡師手藝的高水準精品咖啡。

除了咖啡，店內手工烘焙區每日新鮮出爐多款點心，包括經典港式蛋撻、酥香牛油英式鬆餅及丹麥酥、現場更有本地手工製作的Gelato。

淘寶家居實體店亮點【3】雙11限定優惠！免費送貨上門＋全屋訂造優惠

配合雙11活動，旗艦店與淘寶香港同步推出優惠。期間除了官方立減85折、券後低至72折外，淘寶香港更首度推出大件傢俬限時包郵到港，而且免費送貨上門服務，涵蓋餐桌、皮藝梳化、茶几等18個品類、過百萬款大件商品，PapaHome全場傢俬都適用此項包郵服務。

現場更推出多項限定加碼禮遇：

【1】免費上門安裝：精選45款傢俬，送出合共1,111個免費安裝名額（每日先到先得）。

【2】 全屋訂製限時3重禮：開業首100單全屋傢俬訂造尊享全屋訂製77折、免度尺費及免設計費，適合準備裝修新居或空間升級的家庭。

淘寶雙11推出多項優惠。（湯致遠攝）

淘寶家居實體店亮點【4】打卡必拍！「Urban Chill」巨型塗鴉牆

除了生活好物，現場亦充滿打卡點。PapaHome特別邀請自2000年起活躍於街頭創作的香港資深塗鴉藝術家 UncleAWS（曾昭昶） 跨界聯乘，在館內打造極具視覺張力的巨型塗鴉打卡牆「Urban Chill」。

作品以鮮明撞色描繪女孩與毛孩愛犬沉浸熟睡的溫馨姿態，將街頭藝術帶入現代室內空間，拍照打卡相當吸引。

「Urban Chill」巨型塗鴉牆。（官方提供）

淘寶家居實體店亮點【5】花藝植物店自選花束

店內設有鮮花專區，對接內地產地花農，以親民產地價提供新鮮花材。顧客可體驗「Bloom Yourself」自選花束，隨心挑選3至8枝喜愛的花材，現場即時配搭專屬扇形包裝、紙袋與品牌貼紙。

淘寶家居生活館內設有鮮花專區。（湯致遠攝）

PapaHome 淘寶家居生活館

地址：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下及1E–G舖

店舖營業時間：上午11時至下午8時

開幕日期：11月11日



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