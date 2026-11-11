富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1｜聖誕適用+任食蟹腳和牛+$268起

自助餐優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出快閃買1送1優惠，連加一服務費人均低至$268！而第3位同行亦只需加$218即可入座，聖誕節正日、除夕及元旦公眾假期都用得！自助餐除了無限量供應冰鎮海鮮及日式刺身，更特設現場燒烤專區，由廚師即席炮製慢燒頂級和牛、鮮甜原隻大頭蝦，以及逢周末限定的皮脆肉嫩燒乳豬，絕對大滿足！想知優惠幾時開搶？即睇內文校定鬧鐘！



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香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出快閃買1送1優惠，連加一服務費人均低至$268。（官方圖片）

香港富麗敦海洋公園酒店限時買1送1 優惠聖誕節+除夕適用

香港富麗敦海洋公園酒店將於2026年11月12日早上11:00至11月20日晚上23:59，推出自助午餐及晚餐快閃買1送1優惠套票，第3位入座亦只需加$218，優惠使用日期更長達至明年1月底，連聖誕正日、除夕及元旦等紅日假期均可使用。大家到時記得校定鬧鐘開搶！

⏰ 開賣時間：11月12日早上11:00準時開搶

✅ 使用日期：2026年11月13日至2027年1月31日

⏰11月12日早上11:00準時開搶

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具度假氛圍。餐廳與戶外平台相連，可俯瞰南中國海的壯麗景色，不但氣氛舒適，而且打卡一流！此外，酒店更提供往返酒店及海洋公園地鐵站的免費穿梭巴士服務，交通十分方便！

富麗敦海洋公園酒店星耀廳環境清幽、別具度假氛圍。（官方圖片）

自助餐買1送1優惠｜任食即烤和牛大頭蝦＋必試拉絲芝士、煲仔飯

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳今次換上全新《秋冬燒烤滋味》主題，場內除了無限量供應各式冰鎮海鮮，如雪蟹腳、蜆、凍熟蝦、海螺、青口；以及逢周五至日及公眾假期自助晚餐供應的鮑魚、麵包蟹外，最大驚喜必定是現場燒烤專區。廚師團隊會即席炮製肉汁豐富的慢燒美國頂級和牛肩胛肉、鮮甜的燒原隻大頭蝦；逢星期五至日晚市更會加碼推出皮脆肉嫩的燒乳豬，絕對是食肉獸的回本首選。

此外，熟食區亦換上多款秋冬暖心熱菜。必試熱騰騰的即製臘味煲仔飯，飯香四溢；配搭濃郁拉絲的拉可雷特芝士（Raclette cheese）、泰式滷豬手及滋養足料燉湯，保證暖入心！

⏰11月12日早上11:00準時開搶

自助餐買1送1優惠｜任食Mövenpick雪糕＋大熱貝殼牛油年糕

自助餐今期甜品陣容一樣充滿秋冬氣息，當中大推酸酸甜甜、充滿辛香與果香的肉桂蘋果金寶，以及近期人氣大熱、外脆內煙韌的脆皮貝殼牛油年糕。此外，甜品區亦會供應酥香鬆脆的鮮果千層酥及多款精緻自家製蛋糕；最後當然不能錯過回本必備的Mövenpick雪糕，多款口味無限量任食！

⏰11月12日早上11:00準時開搶

自助餐今期甜品陣容換上充滿秋冬氣息的暖心甜點，必試酸酸甜甜、充滿辛香與果香的肉桂蘋果金寶，以及近期人氣大熱、外脆內煙韌的脆皮貝殼牛油年糕。（官方圖片）

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐——任食鮮甜蟹腳＋必試即製煲仔飯、黑毛豬鞍

香港富麗敦海洋公園酒店的自助午餐同樣設有快閃買1送1優惠，第3位同行只需加$218，除開人均低至$268！今次《秋冬燒烤滋味》的午市菜單更是份量十足，除了主打無限量供應的蜆、凍熟蝦、海螺、青口，以及逢星期六至日及公眾假期供應雪蟹腳外，熱葷區更特別供應肉質腍滑的西班牙伊比利亞黑毛豬鞍。

此外，自助餐還有熱辣辣的雞肉櫻花蝦煲仔飯、泰式滷豬手、新加坡海南雞、泰式黃咖喱魚等，款式包羅萬有。最後當然要歎返杯Mövenpick雪糕及多款自家製迷你蛋糕，享受悠閒午餐時光！

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香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜優惠詳情

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜《秋冬燒烤滋味》自助晚餐（11月及1月）

優惠價（3位）：$1,224起｜人均$408起｜原價$2,765起

優惠價（2位）：$1,006起｜人均$503起｜原價$1,844起

⏰11月12日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜《秋冬燒烤滋味》自助晚餐（12月）

優惠價（3位）：$1,236起｜人均$412起｜原價$2,472起

優惠價（2位）：$1,018起｜人均$509起｜原價$2,036起

⏰11月12日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜《秋冬燒烤滋味》自助午餐（11月及1月）

優惠價（3位）：$804起｜人均$268起｜原價$1,610起

優惠價（2位）：$586起｜人均$293起｜原價$1,077.2起

⏰11月12日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜《秋冬燒烤滋味》自助午餐（12月）

優惠價（3位）：$960起｜人均$320起｜原價$1,920起

優惠價（2位）：$742起｜人均$371起｜原價$1,484起

⏰11月12日準時11AM開賣

優惠日期：2026年11月12日11:00至2026年11月20日23:59

兌換日期：2026年11月13日至2027年1月31日



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