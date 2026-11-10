行山好去處｜9大新手輕鬆路線！鶴咀/南朗山/城門水塘 附交通

【行山好去處】最近天氣溫度下降，行山成為不少人的假日活動。新手想行山不知道有何選擇？《香港01》「好食玩飛」記者精選了9大新手行山好去處，包括鶴咀、南朗山、城門水塘行山運動路線，大部分都可在2小時完成之餘，更可睇無敵海景、水塘靚景、天空之鏡等等，新手都可以去到！即睇9大靚景新手行山好去處、交通詳情！



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行山好去處|9大靚景路線+交通！新手輕鬆行鶴咀/南朗山/城門水塘

以下介紹9個行山好去處，全部都可在2小時完成，沿途風景宜人，擁有無敵海景、水塘靚景、天空之鏡等等，新手都可以輕鬆駕馭！

行山好去處【1】鶴咀

第1個行山好去處位於港島南的鶴咀行山路線因全程都是平坦石屎路，而且途中可以見到多個天然景觀，包括鶴咀雷音洞、蟹洞、鶴咀燈塔等等，更可以飽覽香港島一帶海域的美景，新手都可以輕鬆到達，2小時行完，適合打卡，絕對是個不錯的行山好去處！

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鶴咀

交通：乘搭城巴9號線「鶴咀道」站下車



行山好去處【2】南朗山

第2個行山好去處位於港島南的南朗山行山路線三面環海，除了南朗山另一邊的海洋公園動感天地之高峰樂園一帶全景，一邊可遠眺香港仔避風塘及玉桂山，另一邊則望到深水灣、淺水灣、中灣、南灣及舂磡角一帶海灘，被稱為「黃竹坑後花園」，喜歡望海的朋友不能錯過這個行山好去處！

南朗山

交通：乘搭港鐵至黃竹坑站，由A出口或B出口起步



行山好去處【3】西高山

西高山是港島第4高峰，海拔493米，景色一流，可以看到無敵維港海景，亦是日落好去處，可欣賞極美日落。由山頂出發登上西高山，整段路平坦好走，對新手而言亦無難度！

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西高山

交通：由港鐵香港站交匯處（或中環二號碼頭）出發乘搭1號專線小巴至山頂總站



行山好去處【4】大澳虎山

第4個行山好去處位於大澳西面的虎山新手行山路線，只高77米，簡單易行，整段路線都是石屎路加上小量梯級，在大澳市中心出發，沿紅色欄杆的步道行走，不出半小時就可到達山頂，虎山紅欄山徑兩旁沒有樹蔭，景色十分開揚，好像被海景包圍一樣，可以看到360度無遮掩海景，可遠眺港珠澳大橋，亦可回望大澳，因此不少人會去大澳掃街、打卡時會順便行虎山，成為週末郊遊的好去處。

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大澳虎山

交通：由東涌市中心巴士總站搭新大嶼山巴士11號直達大澳巴士總站



行山好去處【5】城門水塘

城門水塘是香港熱門行山路線之一，綠樹林蔭、景色宜人，周圍滿佈白千層樹林，吸引不少香港朋友登高遠足。漁農自然護理署最近在山上修建一座觀景設施「享逸台」，獲「小千島湖」的美譽。每逢城門水塘滿溢時，更可觀賞到「水浸白千層」美景，平靜的水面映照著白千層的倒影，極具詩意。

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城門水塘

交通：搭82號小巴城門水塘（菠蘿壩）總站下車



行山好去處【6】古洞水塘

要看「心形湖」不用去到日本北海道，在上水都可以見到心形湖美景！位於上水古洞村以南的古洞水塘本來是灌溉用的水塘，但現時用作救火用途。古洞水塘因為在附近的古洞配水庫山崗高處俯瞰，形狀酷似心形，因而得名「港版心形湖」。古洞水塘心形湖平日人流少，是個隱世打卡點，新手都可以在1小時內輕鬆行完，適合又懶又想打卡的大家！

古洞水塘

交通：上水站轉乘九巴76K號巴士或專線小巴50A號在古洞街市站下車



行山好去處【7】昂坪彌勒山

第7個行山好去處位於昂坪以北的彌勒山，是香港第8高的山峰。彌勒山郊遊徑則圍繞整個彌勒山山腰，前半段以沙石路為主，後半段則是石屎路及木棧道，整條路線都十分平坦，因此新手2小時內就可以輕鬆行完。途中會經過昂坪觀景台、日系木板棧道，更可飽覽機場、大東山的景色！

昂坪彌勒山

交通：港鐵東涌乘搭新大嶼山巴士23號，在總站「昂坪」下車



行山好去處【8】西貢赤徑

第8個行山好去處位於西貢東的赤徑行山路線，是多條行山路線的必經之地，赤徑行山路線因為景色優美加上簡單易行，成為不少人的郊遊好去處，就連發哥周潤發都會去赤徑行山！藝人江美儀曾於Instagram上傳與周潤發在赤徑行山路線合照的照片，並指「上得山多遇發哥」，如果想野生捕獲發哥不妨去赤徑！

西貢赤徑

交通：西貢乘搭九巴94號「北潭凹」站下車。



行山好去處【9】蒲台島

蒲台島上本來住有過千名居民，現在只剩大約20多人仍在島上生活。蒲台島有不少奇石，而且景色優美，成為了行山、露營勝地。蒲台島行山路線主要集中在島的南方，在行山途中可以望到不少奇石，包括佛手岩、僧人石、靈龜石、棺材石等，途中會經過香港最南端的南角咀以及蒲台島地標之一的126燈塔。

蒲台島

交通：蒲台島街渡主要於香港仔碼頭（逢星期二、四、六、日及公眾假期）或赤柱卜公碼頭（逢星期六、日及公眾假期）開出。



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