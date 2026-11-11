葵涌廣場$15單餸飯實測　一盒有13件排骨有驚喜　網民讚糧尾恩物

葵涌廣場｜對於平日外出用膳的打工仔而言，雙餸飯已成為平民恩物。近日，有網民在社交平台上分享，發現葵涌廣場地下一間食店推出低至$15的單餸飯，超級震撼低價引大批網民討論。雖然有網民表示「好重味精又鹹」、也有網民反駁表示「15蚊有個飯有個餸仲想點呀 ？」。到底1餸飯$15抵唔抵食？《香港01》「好食玩飛」小編親身試食，發現味道並未如網民所說的差，而且份量也不少，一盒飯足足有13件排骨。



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葵涌廣場1餸飯｜網民：好重味精

葵廣向來出名隱藏許多窮人恩物。近日，在香港茶餐廳及美食關注組上，有網民發佈了一則貼文，表示圖片上寫著1餸飯$15、2餸飯$25、3餸飯$35，並表示「呢個價錢真係……」

葵廣1餸飯$15。（香港茶餐廳及美食關注組@facebook）

貼文曝光後，網民紛紛留言：「好重味精」、「1餸飯15元有無虧本？」、「鹹咗啲喎」；不過，也有網民認為如此低價格也不能要求甚麼，「勿嫌過鹹，味精多，批評嘅人知唔知而家唔夠飽嘅魚蛋粉係$38-40碗？」、「15蚊有個飯有個餸仲想點呀 ？」、「完全是窮人恩物」、「飯夠大盒淨係咖哩汁都ok」。

小編直擊該店，現場發現大概下午5時多，已經陸續有人排隊，相當受歡迎。（蘇琬淇攝）

葵涌廣場1餸飯｜小編直擊！逾11款餸菜選擇 薯仔雞翼、肉餅

在香港百物騰貴、外出午膳動輒索價五、六十元的環境下，葵涌廣場這類「極限平價飯」並非首次引發熱潮。翻查過往香港飲食市場紀錄，早於數年前葵廣已有小食店推出過11元至15元的「特價魚蛋燒賣飯」及「肉餅飯」，當年曾吸引大批學生與上班族排隊幫襯，惟隨著凍肉原材料及商場租金成本持續高企，大部分小店每碗飯盈利僅得數元，極度依賴「薄利多銷」維持收支平衡。今次小店以15元推出排骨、肉餅等純肉主菜單餸飯，在當前餐飲業經營環境下可謂再度打破外賣物價下限。

不少網民最關心的是，$15的超平價格份量到底有幾多？到底抵唔抵食？小編於下午5時許到場觀察，門外已形成排隊人龍，相當受歡迎。現場目測有超過11款選擇，包括薯仔雞翼、豉汁蒸排骨、鹹蛋肉餅、豉油雞髀等，當中豉油雞髀飯需$22，其餘為每盒$15。

葵涌廣場1餸飯｜小編試食！份量多、排骨味道正常

小編見網民及現場較多客人都推介豉汁蒸排骨，於是決定親身一試。飯的份量比預期中多，一般人食份量足夠，肉方面也不輸蝕，有13嚿排骨。經小編試食後，飯不會冷冰冰，排骨味道正常，不會過鹹，跟平常食到的排骨飯沒有太大分別。另外，中間飯粒不會太乾。總括而言，以$15價格來說沒甚麼可挑剔。

良心小店｜長者免費派50個飯盒

除了以震撼價照顧基層溫飽，小店在店門張貼的每日免費派發50個愛心飯盒告示，更在社交平台掀起一片好評。不少街坊指出，小店營業時間長達「朝七晚九」，店員在天未光便開始備料，早段時間常有基層長者在門外守候。

在餐飲結業潮與人流北上夾擊的逆境中，小店依然撥出物資回饋社區，令不少網民動容直呼「這不單是做生意，更是難能可貴的人情味」，亦吸引更多食客特意前往幫襯支持。

小編發現，現場更張貼長者免費派50個飯盒告示。（蘇琬淇攝）

葵涌廣場地下

營業時間：逢星期一至六 上午7時至晚上9時



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