雙11購平價衫隨時中毒！內地揭黑衫致癌物超標20倍　4類高危衣物

雙11｜網購衣服｜不少人都會藉著雙11優惠，在網上搶購平價衣服，但小心隨時買了「毒衫」回來！早前已有報道揭發部分內地網購衣物中，所含的致癌物質極高，當中包括一級致癌物聯苯胺；更檢測到部分黑色衣服的毒性等同於200包煙，而有異味的牛仔褲亦等同讓皮膚浸在致癌液內8小時。想知如何可以安心穿著新買的衣物？即看下文！



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網購衣服｜劣質黑色衣服毒性等於200包煙

各大網購平台也有雙11推出減價優惠，不少人也會覺得便宜又方便，直接在內地購物平台買平價衣服穿。早前央視網曾報道過，國家市場監督管理總局開展抽檢，並在檢測過程中，一件標稱為深圳市安若依電子商務有限公司生產的時尚女裝，被檢出一種名為「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料超標，而且超標達20多倍。

而中視新聞亦曾引述報道指，部分平價網購女裝、牛仔褲等服飾，其化學毒素嚴重超標。當中有黑色衣物樣本被檢出的毒性，甚至被形容等同於「吸食200包香煙」！

不少網民疑惑，為何平價深色衣服是化學毒物的重災區？事實上，部分不法中小型工廠在生產過程中，為了壓低漂染成本並掩蓋布料原有的發霉或染色瑕疵，往往會將殘次布匹直接浸泡在廉價的深黑、深藍色化學染劑中二次上色。

此外，標榜免燙、抗皺的衣物多依賴高濃度甲醛樹脂定型。針對此類殘留，世界衛生組織（WHO）與國際環保紡織協會（OEKO-TEX）均強調，消費者購買任何新衣，特別是貼身內衣褲、運動服與牛仔褲，穿著前必須以30至40度溫水配合適量小蘇打或食鹽清洗。水溶性甲醛能透過充分水洗降解90%以上，但若屬不溶於水的偶氮染料超標，單純水洗難以徹底清除，聞到頑固化學刺鼻氣味的平價衣物應立即丟棄。

調查發現黑色衣物含有的可致癌衣物染料比國家標準高出20倍，致癌物如200包煙！（中視新聞截圖）

網購衣服｜新買牛仔褲為何有異味？

大家有沒有試過網購完平價染色牛仔褲回來，一拆封就帶有強烈刺鼻異味？這可能因為牛仔褲在水洗刷色製程中殘留過量毒素。在檢測中，有部分問題產品被檢測出「聯苯胺」超標，穿上一整天等同於讓皮膚直接接觸有害毒素達8小時！

另外，也有不少廉價衣服標榜「防皺」、「免燙」或質地異常硬挺，很多時是生產商添加了過量甲醛用作定型及定色。甲醛同屬世衛第一類致癌物，根據香港環保署建議的室內空氣質素指標，甲醛量若超過0.081ppm即對人體有一定傷害，若長期揮發並吸入或經汗液吸收，可能破壞人體免疫系統，短期吸收會引致嗅覺、肺、肝及免疫功能異常等，長期吸收或有機會引發鼻咽癌以及血癌。

網購衣物｜衣服可否即買即穿？

不少人收到網購新衣就急不及待想立即穿上，哥倫比亞大學醫學中心的皮膚科醫生Donald Belsito曾指出，衣服買回家後至少應該洗一次，還警告指衣服面料上也可能藏匿著試穿過衣服的人留下的頭蝨和真菌。

皮膚科醫生建議衣服買回家後至少應該洗一次才可以穿著。（AI生成圖片）

而台灣營養功能醫學專家劉博仁也提到，成衣中的染劑大部份都含有塑化劑成份，若是劣質的成衣織物其風險更高。他表示，不少女性在逛街時也喜歡試穿大量衣物，但成衣的染劑與界面活性劑常含有環境荷爾蒙——壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）及其代謝物壬基酚（NP），對人體的生長系統和性器官都會有影響。

他又說，曾有男性個案被診斷出患有前列腺肥大症，接受功能健檢後更發現前列腺癌指數PSA有偏高現象，尤其是壬基酚暴露量非常突出。經詳細詢問下才發現，患者每次買完衣服、內衣褲從來不洗就直接穿。他提醒大家如果外出逛街時有試穿新衣服，回家後應盡快洗澡沐浴，新衣服在穿戴之前也務必下水清洗。

網購衣物｜哪4類衣物高危?

網購高危衣物【1】欠吊牌與標籤

根據內地《國家紡織品基本安全技術規範》，服裝分為3類，應優先選擇B類（直接接觸皮膚）或A類（嬰幼兒產品）的衣物。而C類（非直接接觸皮膚）衣物應避免貼身穿著，若衣服吊牌上沒有任何安全等級標示、無合格證或廠名廠址，就要特別留意！

網購高危衣物【2】味道刺鼻

新衣服若有刺鼻、濃烈、不自然的化學氣味，很大機會就是甲醛或揮發性化學物超標，尤其是顏色鮮艷、摸起來過於僵硬或有亮麗塗層的印花衣物，風險更高！同時黑色的貼身衣服也要盡量避免，因為黑色有機會是掩蓋染色失誤，因此建議選購淺色衣服。

新衣服若有刺鼻的化學氣味，很大機會就是甲醛或揮發性化學物超標。（AI生成圖片）

網購高危衣物【3】即買即穿

新衣服尤其是貼身衣物，最好清洗一次後才穿著，因為甲醛等水溶性有害物質可透過清洗有效去除。台灣知名「萬秀洗衣店」第三代接班人張瑞夫建議，清洗衣服時使用30至40度的溫水浸泡，或在水中加入少量白醋、小蘇打粉，有助中和及去除殘留化學物。

清洗衣服時可使用30至40度的溫水浸泡，或在水中加入少量白醋去除殘留化學物。（AI生成圖片）

網購高危衣物【4】價格太便宜

大家在網上購買衣服時，切勿盲目追求價格過低的衣物，這些衣物往往是以犧牲品質和使用劣質原料為代價。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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