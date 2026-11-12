荃灣香車街街市$52東星斑套餐平到震！熟客揭老闆送排骨暖心真相

荃灣｜東星斑｜香港的街市熟食中心一向是尋找高性價比隱世美食的好去處。近日有網民在社交平台分享，指自己前往荃灣香車街街市熟食中心吃飯，竟然只花$52就吃到一份「榨菜蒸東星斑套餐」，更意外獲老闆大手筆額外送贈排骨與油菜，性價比極高引來網民熱議！想知道店舖位置在哪，怎樣最抵食，即看下文！



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荃灣熟食中心｜$52蒸東星斑套餐！包油菜+無限任飲例湯/白粥

該名網民於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，分享他當日中午到荃灣香車街街市熟食中心一間名為「祥記燒臘飯店」的熟食檔用膳。期間獲老闆大力推薦品嚐「東星斑」，於是點了一份榨菜蒸東星斑套餐。

最令人驚喜的是，這款僅售$52的套餐陣容相當豐富，除了主角蒸東星斑外，還附送一碟油菜；店內更提供白粥免費自取，例湯亦可無限次免費添飲（當日若例湯派完則視店家安排）。

而當日由於店內的例湯剛好售罄，老闆為了補償客人，更十分有人情味地主動提出在蒸魚上加配兩塊排骨，令整頓午餐變得更加豐富。事主最後額外買多了一樽$8的可樂，埋單總共也只需$60，讓他大讚「抵食到極限」。

荃灣熟食中心｜網民大讚超值：抵到冇朋友！

帖文曝光後隨即吸引大批網民關注，不少人對街市熟食中心能以$52食到東星斑感到十分驚訝，紛紛留言大讚「真係抵到冇朋友」、「呢個價錢食到東星斑仲想點」。

亦有曾光顧該店的熟客留言分享經驗，指該飯店的灼菜一向是店家免費附送，大讚老闆做生意夠老實、有人情味。

網民大讚超值。（Facebook截圖）

順帶一提，有意前往朝聖的食客亦需留意，香車街街市熟食中心保留了香港最傳統的舊式大牌檔格局，店內主要擺放摺枱與塑膠椅，環境以大風扇通風為主而不設冷氣開放。因此不少熟客建議，在炎夏或氣溫較高的日子用餐需自備紙巾與清涼衣著；而店內主打半自助式人情味服務，熟客往往習慣自行盛裝例湯與白粥。

若想品嚐每日限量的特色蒸魚套餐，建議盡量在中午12點至1點間到訪，以免熱門海產提早售罄白走一趟。

荃灣熟食中心｜祥記燒臘飯店（資料以店家當日供應為準）

地址：荃灣曹公街8號香車街街市2樓熟食中心平台CF1號舖（港鐵荃灣站A3出口步行約8-10分鐘）

營業時間：星期一至六08:00-15:00（星期日休息）



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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