咖啡杯｜冷知識｜大家平時到咖啡店或西餐廳喝咖啡時，有沒有發現咖啡杯下都會有隻小盤子？不少人都以為這隻小碟只是用作擺放咖啡匙、方糖，或者純粹為了美觀。根據日本橫山美術館及美國大都會藝術博物館的官方資料顯示，這隻看似平平無奇的小碟，在數百年前竟然是直接用來飲用咖啡的器皿！想知更多咖啡小碟的真實歷史與用途？即看下文！



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咖啡杯小碟｜小碟有甚麼實際用途？

咖啡杯下方的小碟子，英文稱為「Saucer」，除了可以承托杯子及接住溢出的咖啡外，過去也曾被直接拿來飲用熱咖啡或茶。根據日本橫山美術館介紹杯碟歷史的資料指出，17至18世紀歐洲剛開始流行喝茶及咖啡時，使用的器皿與現代常見的馬克杯不同。

咖啡杯下方的小碟子，英文稱為「Saucer」。（AI生成圖片）

當時部分盛載熱飲的瓷杯受亞洲瓷器影響，並沒有設計把手（杯耳），造型較接近小型瓷碗。由於剛倒入熱飲時杯身極為燙手，直接握住飲用並不方便，因此當時曾出現一種特殊的飲法——先將熱咖啡倒入杯中，再把部分咖啡倒進下方的碟子，最後直接端起碟子喝。

日本橫山美術館指出，早期用於飲用的碟子相對較深，以便盛裝一定容量的液體；後來隨著飲用習慣改變，碟子才逐漸演變成今天常見的較淺、中央帶有杯底凹槽的款式。

咖啡杯小碟用途【1】加快咖啡散熱降溫

對現代人而言，咖啡裝在杯子裡直接飲用即可，為何過去的人要多此一舉將咖啡倒進碟子？根據美國西雅圖藝術博物館的館藏介紹，咖啡、茶及熱巧克力在17世紀傳入歐洲時，當地原有的飲用器具多半用於盛載啤酒與葡萄酒，並不完全適合盛裝高溫熱飲。將滾燙的咖啡倒入較淺、面積較大的碟子後，能夠增加液面與空氣接觸的面積，大幅加快散熱速度，飲用前便毋須苦苦等待咖啡在杯中慢慢冷卻。

這項飲用習慣更留下了距今超過250年的歷史證據。美國大都會藝術博物館（The Met）及史密森尼設計博物館典藏了一幅1774年由法國藝術家路易・馬蘭・博內（Louis-Marin Bonnet）創作的版畫《The Woman Taking Coffee》，畫中一名衣著優雅的女性正手持杯子與小碟，將咖啡從杯中倒入碟子內，印證了當時歐洲確實存在這種飲用方式。

由18世紀法國知名版畫家Louis-Marin Bonnet創作的《喝咖啡的女子》看到，當時大家用小碟喝咖啡。（日本橫山美術館網頁截圖）

咖啡碟用途【2】防滑穩固杯身、方便端送

除了直接飲用外，咖啡碟在不同時代亦具備固定杯身的功能。根據美國史密森尼國家美國歷史博物館的館藏資料顯示，館內收藏了一件18世紀英國製作的「Trembleuse」杯碟組，館方指出這類杯碟主要用來飲用熱巧克力或咖啡，其下方碟子特別設計了較高的環形凸緣，能夠牢牢卡住杯底，讓杯子更穩固地放在其中，減少端送或手震時滑倒打翻的風險。

18世紀英國製作的「Trembleuse」杯碟組。（美國史密森尼國家美國歷史博物館網截圖）

咖啡碟用途【3】北歐人仍用小碟喝咖啡？

隨著18世紀德國麥森瓷器工坊等歐洲瓷器製造技術發展，帶把手的咖啡杯越來越普及。日本橫山美術館指出，到了20世紀初，直接從碟子喝茶或咖啡在部分西方社交禮儀中已逐漸被視為不合宜的行為。

不過，在北歐部分地區，直接用小碟喝咖啡的習慣卻延續了相當長的時間。根據芬蘭公共廣播公司（Yle）的報道，過去芬蘭民眾飲用咖啡時，並不會直接將砂糖加入咖啡攪拌，而是會先把一塊方糖（或敲碎的硬糖）含在門牙之間，再將熱咖啡從杯子倒入碟子，最後直接從碟子啜飲，讓咖啡流經牙齒間的糖塊才喝進嘴裡，一次過品嚐咖啡與甜味。

北歐人會將方糖含在門牙前，將直接用小碟喝咖啡。（圖片來源：Digitalt Museum）

咖啡小碟｜在現代有甚麼實際用途？

經過數百年的飲食禮儀演變，現代咖啡廳或酒店附上的咖啡小碟，已不再作為直接飲用的器皿，主要回歸以下三大實用功能：

【1】承接液體防弄髒：接住端送時濺出的咖啡液或杯身冷凝水，避免弄髒桌面或衣物。

【2】放置配件保整潔：方便擺放攪拌完的濕咖啡匙、已拆開的糖包紙或附送的小餅乾。

【3】固定與隔熱：透過碟子中央的凹槽穩固杯底，同時阻隔熱杯對木質或玻璃桌面的直接高溫接觸。

從流體力學與熱傳導角度分析，標準咖啡杯口直徑約7至8厘米，開口面積約為40至50平方厘米；而18世紀歐洲常見的飲用深碟直徑可達13至15厘米，液體倒出後攤開的表面積瞬間擴大近3倍。

根據橫山美術館特展杯碟歷史研究所述，早期未經改良的粗製咖啡多在沸騰高溫下萃取，若僅置於保溫性佳的厚杯中，降至適口溫度（約攝氏60度）往往需等待近10分鐘；透過傾倒入淺碟的物理降溫法，只需短短數十秒即可啜飲，這項在現代看來令人稱奇的喝法，實則是數百年前西方人在器具限制下所展現的高明生活智慧。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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