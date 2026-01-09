九龍灣美食9推介｜ 日式刺身丼飯＋拉絲芝士排骨鍋＋海鮮火鍋放題

九龍灣美食2026｜九龍灣食乜好｜去九龍灣吃什麼好呢？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9間必食餐廳，有台灣菜、拉麵、放題、火鍋、米線等等，想打卡的話還有濟州風情Cafe、木系文青Cafe和懷舊復古的小熊館，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

九龍灣美食【1】熊小館——打卡able懷舊熊仔餐廳

熊小館餐廳裝修懷舊復古，配有古董傢具及擺滿了可愛的小熊，非常打卡able！而餐廳窗邊位更是對著旁邊的溜冰場，可一邊看人溜冰一邊用餐，心情也會漸漸放鬆！推介美食包括鐵板肉眼、鐵板牛柳拼吉列魚、啤酒炸洋蔥圈等。喜歡懷舊情懷的朋友必試！

熊小館

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 11樓



九龍灣美食【2】阿城鵝肉——台灣煙燻鵝、麻辣鵝血

在台灣擁有35年歷史的阿城鵝肉在淘大商場開幕！大家不用飛到台灣，也能在香港品嚐到招牌菜煙燻鵝、麻辣鵝血、臭豆腐、鵝油醬料等美食！餐廳的醬料亦是師傅匠心製作岀來，包括辣椒、香蔥等，鵝油香蒜更是他們招牌醬料，蒜頭和鵝油結合在一起，非常惹味！

+ 1

阿城鵝肉

地址：九龍灣淘大商場二期G254號舖



九龍灣美食【3】魚木日台美食——玉子照燒雞扒飯、鰻魚飯

魚木日台美食在常悅道Eastmark中，是間高人氣的小店餐廳，經常滿座。有不少網民推薦玉子照燒雞扒飯和鰻魚飯，雞扒非常嫩滑，份量十足！而鰻魚非常厚身，配上鰻魚汁和紫菜，好食到停唔到口！至於刺身，是每日早上6時由日本魚市場飛往香港到店，非常新鮮！

魚木日台美食

地址：九龍灣常悅道21號Eastmark 1樓106號舖



九龍灣美食【4】四季・悅 日本餐廳——超過100款食物的日式放題

日本餐廳四季・悅位於九龍灣商業區內，放題款式包羅萬有，有超過100款食品及飲品，包括多款新鮮刺身、象拔蚌壽司、煎鵝肝、明太子雞翼、酥炸軟殼蟹、麻辣燙系列及清酒梅酒、甜品等等，款式多，而且設貴賓宴客區，和朋友聚餐一流！

四季・悅 日本餐廳推岀優惠，每位$268，任食100款！（FB@四季悅日本餐廳）

四季・悅 日本餐廳

地址：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖



九龍灣美食【5】千海水產海鮮火鍋放題——自助撈生猛海鮮

千海水產海鮮火鍋放題最吸引的地方就是自助海鮮撈區，所有海鮮都非常新鮮又生猛，而且還可以自己親自選取、撈起，這個體驗好過癮！海鮮種類繁多，有鮑魚、三點蟹、大頭蝦、基圍蝦、花螺、貝類等等，還有專人幫忙清洗乾淨，埋位就可以即刻放入鍋內啦！不過價錢就相對較貴，晚成人價每位$328至$388。

千海水產海鮮火鍋放題

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓S154, S162及S155-S158號舖



九龍灣美食【6】Brentwood Coffee Roaster——巴西咖啡豆、文青cafe

Creo by Brentwood主打木系裝潢設計，文青氣息甚濃，店內設有多張實木咖啡桌及一張長軟梳化，色彩繽紛的牆身更是由本地藝術家設計而成，氣氛溫馨且舒適！Cafe主打一系列西式輕食，有Bagel、三文治、麵包、蛋糕卷、湯，打卡一流！同時提供手沖咖啡，咖啡豆分別來自巴西、埃塞俄比亞及肯尼亞，每周均會於本地工場炒製，質素及新鮮程度均有保證，更有超可愛拉花，大家不妨前往品嚐一下！

Creo by Brentwood

地址：九龍灣偉業街38號富臨中心1樓C2號舖



九龍灣美食【7】Terrace in seaside —— 濟州柑橘乳酪、鐵板爆汁 L.A. 骨

Terrace in Seaside 店內以木系裝修簡約舒適，店門前更擺放了招牌柑橘樹，充滿濟州風情！這家主打韓式食品的人氣 Cafe，有芝士排骨鍋、燒醬油黑毛豬白切肉紫蘇飯、燒慢煮雞腿紫蘇拌飯及韓國螄蚶拌飯，喜愛韓國料理的朋友不妨一試！必試招牌飲品濟州柑橘乳酪，用上濟州柑橘汁，味道酸甜清新，杯身更以柑橘果殼作裝飾，賣相吸睛。冬天更推出暖笠笠食品：長命百歲人蔘雞湯、鐵板爆汁 L.A. 骨、軍用級部隊鍋、及鐵板燒豬五花，一齊感受韓式暖心滋味。

Terrace in seaside

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期1樓F11號舖



九龍灣美食【8】臻味冰室豬扒酸辣米線——秘製豬扒麻酸辣米線、鮮蠔仔

臻味冰室豬扒酸辣米線因為親民價錢、CP值高而聞名，招牌菜一定是秘製豬扒麻酸辣米線，麻味和酸味比例剛剛好，非常開胃！而米線都好爽口彈牙，豬扒那麼鬆軟，是因為由人手搥打，即叫即炸，香口又入味，咁豐富的米線$50有找！此外，不少網民推薦可以額外加配麻酸辣手撕雞和鮮蠔仔，蠔仔好鮮甜、份量又十足！

臻味冰室豬扒酸辣米線的招牌菜是秘製豬扒麻酸辣米線，麻味和酸味比例剛剛好，非常開胃！（小紅書@國王李）

臻味冰室豬扒酸辣米線

地址：九龍灣常悅道13號瑞興中心地下A號舖



九龍灣美食【9】METRO 豚骨 BASE——平價豚骨拉麵低至$72

METRO豚骨BASE是日本「TOKYO豚骨BASE」的姊妹店，主打豚骨拉麵，包括醬油豚骨拉麵（$72）、黑豚骨拉麵（$82）、煮干豚骨拉麵（$78）等。特別推介濃厚海老麵（$98），結合了豚骨湯底和海鮮的元素，再拌入葱一併享用，惹味又開胃！店內亦提供多款特色丼飯、餃子及炸物等選擇。

METRO 豚骨 BASE

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期地下G101A號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略