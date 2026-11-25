大家樂優惠｜大家樂推出激抵優惠！只要成為Club 100會員，開App即搶手機點餐滿$50減$10優惠券，此外，每星期單次惠顧滿$31達3次，即賞$5樂賞錢，滿5次再賞$10，每星期最高回贈$15。值得一提，長者成為Club 100會員更有不少抵食優惠券可領取。詳情即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】手機點餐滿$50減$10

大家樂Club 100會員由即日起至2026年11月26日（快閃推廣期為期3天），打開大家樂App即搶全日手機點餐滿$50減$10優惠券，使用後即時減$10。每位會員每日限換領及使用一張。

大家樂優惠【2】惠顧滿$31即賞$5樂賞錢 最高回贈$15

大家樂Club 100會員由即日起，每星期（星期一至日）惠顧滿$31，達3次後即賞$5樂賞錢，滿5次再賞$10，每星期最高回贈$15！現時登記成為Club 100會員，更可享高達$50迎新優惠。優惠期由即日起至另行通知。

大家樂優惠【3】長者會員午市／晚市滿$30免費換西湯或糖水

即日至12月31日，Club100長者會員可於大家樂手機App領取優惠券，憑券於午市或晚市惠顧滿$30（上午11時至下午2時／下午5時30分後），即可免費換領西湯或糖水一客。優惠僅可使用一次。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

