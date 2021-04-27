撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-27 06:00

Facebook「香港米線關注組」至今已擁有超過10萬名粉絲，更有不少人表示自從加入了這個群組後，經常癮起去食米線！谷友影響力強大，至今熱捧多間小店，各區名店經常大排長龍。《香港01》飲食頻道記者精選了備受網民推薦的全港10間米線店，包括近期大熱的肥仔雲南小鍋米線、香格里拉米線專門店、川之味麻辣米線等。

米線價錢親民又夠飽肚，難怪人人都愛食。（資料圖片）

米線價錢親民又夠飽肚，難怪這麼受歡迎。記者精選了網民推介必嗌的配料和湯底，更附上去前必睇的注意事項，讓大家朝聖前準備充足！想知港島第一是哪間？立即按圖睇全港10間必食米線😍👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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