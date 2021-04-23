撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-23 16:50

普通不過的食物，只要加幾個字，就變成可以賣貴幾倍的美食？有網民就此話題展開討論，熱數出15個有關美食必加的字眼，隨時是下個發達大計！

即使是條普通抹茶卷，只要加入「季節限定日本直送限量手作」等字眼，一定可以賣貴一點！（ig @zzzbon）

有網民在連登討論區以「有乜嘢term擺咗喺前面就會值錢」為題展開討論，最後總結出大量令產品變值錢的字眼。《香港01》飲食記者整理出當中15個分別主攻年輕人及中老年人的「煞食用字」，加在食物名前面，賣貴幾倍都會有人買！難怪有網民搞笑留言是「我哋啲發達idea！」點擊圖片睇睇15個令美食賣貴幾倍用字 👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：00後未見過酒樓推點心車嘲似截的士 食飯9句說話暴露年齡差異 🤣🤣🤣

有網民在論壇上表示對00後笑酒樓有點心車感到大惑不解，認為以前的酒樓都是這樣，每逢點心車推出都會有大班人衝上去取點心，慢一步都可能無得食。經歷不同年代，大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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