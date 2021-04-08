撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-08 15:23

出街食飯特別貴？叫個Lunch外賣閒閒地$50起，食碗譚仔米線都要$40起……即使知道大部份價錢都是幫人交租，但望著貴價的All Day Breakfast、漢堡包、Bagel等，都會忍不住問「憑咩收咁貴？」

《香港01》飲食記者整理14款網民熱數的賣超貴美食，近年大熱的古早味蛋糕都上榜。

有網民在連登討論區問「有無人覺得依家出街食嘢價錢已經離晒地」，引來大班網民討論。面對著人工追不上物價通脹，真的覺得食餐晏都很貴。明明記憶中還是廿幾蚊的米線，原來現在埋單已經過$40。點擊圖片睇睇網民熱數的14款憑什麼賣很貴的食物 👇👇

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熱愛芫荽的網民所組成的「香港芫荽黨」Facebook群組最近繼續在網上活躍，更為飲食業創造出無限商機。不少小店或品牌相繼推出芫荽美食，《香港01》飲食記者為大家整理7間食店的芫荽新品，讓大家輕易跟著去搵食 👇👇

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陪伴一眾80、90後成長的食店多不勝數，雖然她們並非漆黑中會發光的螢火蟲，更是執得一間又一間，但只有提起她們的名字，大家都會記起那些食店曾經的風光，點擊圖片睇睇6間越做越頹餐廳 👇👇

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