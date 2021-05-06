撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-06 12:58

人氣男團MIRROR演唱會於今日（6日）開鑼，同時推出一系列演唱會周邊產品，包括出街防疫必備的口罩！設計獨特得來又低調，就算不是鏡粉都想買！《香港01》食玩買記者順道推薦另外11款人氣必買口罩，包括Pasion、Protector、MaskOn、Maskology等，當中有款更是RubberBand演唱會紀念版！

MIRROR成員Anson Lo、Edan、Ian等人日前分別於Instagram上載率先試戴的照片。（ig @ ansonlht、@ iancychan、@ edanlui）

MIRROR專屬口罩聯乘時尚品牌MaskOn，一盒有齊12位成員的專屬顏色，口罩上更印有團徽！口罩於今日（6日）下午5時在九展Star Hall演唱會現場及MOOV Shop同時發售，記得準時搶購！想知口罩價錢，立即按圖睇睇12大話題必買口罩推介😍👇👇

+ 8 + 8 + 8

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如君悅酒店、JW萬豪酒店、帝逸酒店、都會海逸酒店，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2021全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

😋😋😋想知最平幾錢食到，立即按圖睇睇😋😋😋

想知邊間有午市超抵放題，立即觀看全文😋👉👉燒肉放題$300內全港8大推介 牛舞任食優質和牛 燒肉牛蔵無限時