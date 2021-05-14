撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-14 07:07

日本S'MORE烤棉花糖撻一直是東京的必買手信，雖然因為疫情的關係暫時無法外遊，但最近7-11便利店引入了這款人氣零食，雖然價錢略貴，但仍然吸引不少網民買來嘗鮮，又討論如何「加工」更好味。到底這款烤棉花糖撻好唔好食、值唔值得買？以下是《香港01》飲食記者實試報告。

（梁采欣攝）

S'MORE烤棉花糖撻推出不久，就引起了不少網民注意，Facebook飲食群組「Sorry 囉 ! 香港友聚」很多識飲識食的谷友都買來試試，整體評價都不錯。但一盒$69.5並不便宜，到底值不值得買？立即按圖睇記者真實食評👇👇👇

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除了S'MORE烤棉花糖撻，香港便利店及超市近期都推出了不少新品，包括品客薯片、Häagen-Dazs、Dreyer's、Oreo、固力果百力滋等，全部都有新口味，想知幾錢買到，立即按圖睇睇😋👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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