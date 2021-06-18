減肥｜台式飲品汽水熱量糖分排行　呢款零卡汽水消暑止甜癮？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-18 18:00

一到夏天就忍不住開罐冰凍汽水消消暑，或是買杯珍珠奶茶解渴，但是它們都含極高卡路里和糖分，例如極邪惡的珍珠奶茶便有468卡路里，接近兩碗飯！

台式飲品篇：珍珠奶茶成熱量之最

早前有機構化驗8款熱門台式飲品的熱量和糖分，包括港人常飲的珍珠奶茶、芋香奶茶、奶蓋綠茶和抹茶拿鐵等，珍珠奶茶憑著高熱量的澱粉質粉圓和奶精，毫不意外地成為「熱量王」，但最高糖分卻不是它，而是一款人氣水果茶！

這款果茶入口清爽，酸酸甜甜的口味非常受OL歡迎，想不到每100克就有7.1克糖，一杯(每杯650克)便有46克糖，相當於成年人每日的糖攝取量！

👇👇👇按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

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👇👇👇按圖看哪種飲品平均最高糖（以每100克計算）👇👇👇

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汽水篇：糖分比台式飲品高

汽水因不像台式飲品含奶成分，卡路里相對較低，但是它們主要是水、糖、和一堆調味劑和色素的混合物，因此糖分極高，最高糖汽水每100克就有12克糖分，比珍珠奶茶的糖分高70%！

👇👇👇按圖看哪款汽水含糖量最高？👇👇👇

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👇👇👇按圖看哪款汽水熱量最高？👇👇👇

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健康止口癮之選加系可口可樂無糖汽水

一湯匙奇亞籽含5克纖維，與一罐加系可樂的纖維量相若。（李澤彤攝）

雖然時下提倡「飲水能醫百病」，呼籲大家「見字飲水」，但天時暑熱總要飲些有味有汽的飲品才令人透心涼！

加系無糖可口可樂便是各位健康、減肥人士的最佳代替品，它用接近零卡路里的代糖取代糖製白糖，不會擾亂胰島素，同時加入膳食纖維幫助腸道健康，甚至阻隔部分脂肪吸收，最重要是味道完美複製原味紅色可口可樂，絕對是減肥恩物！現時01mall進行推廣優惠，原箱24罐330mL加系無糖可口可樂$104，每罐只需$4.3！

不過注意它只是傳統汽水的代替品，偶爾一罐過口癮無妨，千萬別當水飲甚至當代餐，影響營養吸收。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/18）

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