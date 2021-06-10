撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-10 07:00

【中環美食｜中環抵食午餐】中環地段昂貴，食餐飯分分鐘八、九十元起跳，叫一班打工仔如何負擔得起，如果你長期糧尾，更加痛苦不堪。《香港01》飲食頻道記者為大家推介4間中環抵食飯堂，全部$50內就食得飽！ （文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

【1】邁爵斯M.Y Majesty —— 超巨型澎湃意粉山

餐廳總店位於深水埗，以大件夾抵食著名，最近於中環開分店，價錢與總店一樣親民。店內共供應4款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、羅勒鮮番茄牛肉意粉等，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

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邁爵斯M.Y Majesty 地址：中環嘉咸街49號地下C號舖 電話：6360 8384

【2】Hero's Friday —— 必食獨創Pancake漢堡

小店獨創Pancake漢堡「Panger」，以班戟代替麵包，共有4款，包括芝蛋班堡、煙肉蛋班堡等。中環分店樓高兩層，地下一層呼應店名，滿佈英雄漫畫塗鴉，歎美食之餘又可打卡，一舉兩得！

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Hero's Friday 地址：中環威靈頓街71號地舖 電話：6897 7293

【3】餃掂手工餃子雲吞專門店 —— 漲卜卜餃子配無味精湯

小店供應多款手工餃子，包括韭菜豬肉餃、雲耳椰菜豬肉餃、粟米豬肉餃、芫荽豬肉餃、元貝豬肉餃、野生松茸素餃等，選擇多元。餃子可選煎餃或湯餃，湯餃配狀元九鼎湯，以粉葛、鯪魚、活鰂魚等材料熬製，不加味精，夠晒安心。

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餃掂手工餃子雲吞專門店 地址：中環威靈頓街55號地下 電話：2873 2280

【4】四季常餐 —— 必食特濃沙嗲牛公仔麵、滑嫩炒蛋

中環有間高質茶餐廳，常餐$50有找就食到，網民推介特濃沙嗲牛肉公仔麵，大讚湯底超濃郁，花生味不會太濃。跟餐會配炒蛋和多士，網民一致表示炒蛋出色，入口超滑嫩，蛋香味濃，放上多士食一流！

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四季常餐 地址：中環德輔道中88號地舖 電話：3594 6612

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🤣同場加映：全港35間玩食字餐廳🤣

近日網上流傳一段錄音，有人因為「港原味」這間餐廳鬧出了一個笑話。其實香港還有很多玩廣東話諧音的餐廳，名字千奇百怪，例如「炸理滷味」、「料理農務」、「丼我想見您」、等，看完不禁佩服眾多老闆的創意！按圖即睇全港35間玩食字餐廳🤣👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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