撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-11 11:31

全球餐廳評鑒網站OAD（Opinionated About Dining）每年都會公佈歐美、日本及亞洲的最佳餐廳，每個地區都劃分了兩個名單，一個叫Top Restaurants，裡面都是比較高級的餐廳，另一個則叫做Casual，價錢比較親民，類似米芝蓮星級餐廳和必比登推介。日前OAD揭曉了2021最佳亞洲餐廳排行榜，《香港01》飲食頻道記者帶大家睇睇Casual名單，當中香港有37間餐廳上榜，成為大贏家！

人氣麵包店Bakehouse入選亞洲最佳餐廳第30位。（ig @ bakehousehk）

OAD由6000多位國際美食家投票選出，評審員更可以跨區投票，因此投票結果集合了本地和外國饕客的意見。最近網站公佈了2021 Asia Top Restaurants和Asia Casual名單，於Asia Casual排行榜中，香港共有37間餐廳上榜，包括人氣麵包店Bakehouse、米芝蓮船麵Samsen等、澳洲牛奶公司等，排名最高的一間更高居第8位！立即按圖睇睇香港有哪些餐廳入選😋👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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