撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-22 15:53

【飲食熱話 / 中伏飲食】有網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」投稿，分享自己透過外賣平台Deliveroo叫譚仔雲南米線的中伏經歷，控訴等候了2個多小時才收到外賣，而且米線和飲品都打翻了，令她非常生氣！

有網民於Facebook分享自己透過外賣平台Deliveroo叫譚仔雲南米線的中伏經歷。（Facebook「中伏飲食報料區」截圖 ）

雖然向Deliveroo反映後，事主有獲得退款及額外賠償，但她指其實「想食飯多啲」，始終等候多時後以為可以大快朵頤，怎料卻因為食物打翻了而沒得吃！不過，有不少網民卻認為很有可能是餐廳員工的過失，包裝得太差，不能完全怪罪外賣員。想知事件詳情及網民睇法，立即按圖睇睇😲👇👇

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😋同場加映1：全港米線10強附配料推介😋

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