撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-07-02 11:58

【下午茶推薦｜High Tea推介】精選7月21間人氣High Tea，包括Pier 1929、Eaton HK、文華東方酒店、Ritz Carlton、W酒店、Madame Fù、帝京酒店、Cordis、朗廷、Hotel Icon等，有間更送超過價值$5000的高級護膚產品！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】Hotel Icon —— 任食榴槤雪糕

酒店推出榴槤下午茶，可以歎榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦及貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉，還有馬來西亞直送D175紅蝦及D197榴槤各一件。下午茶更供應多款以馬來西亞進口榴槤所製成的甜點，包括Forbidden D24榴槤蛋卷、榴槤泡芙及榴槤木糠布甸。最正的是可以任食自家製榴槤雪糕及榴槤Godiva扭紋雪糕，啱晒一班榴槤fans！

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 電話：3400 1388

【2】帝逸酒店 —— 白桃海膽主題

酒店推出白桃海膽主題下午茶，供應一系列鹹甜點，包括日本海膽啫喱海鮮杯、海膽龍蝦酥盒、海膽配意大利風乾火腿多士、白桃士多啤梨慕絲蛋糕、鮮白桃佐白酒寒天、白桃芒果撻、白桃雲呢拿奶凍、白桃鮮忌廉蛋糕卷等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【3】帝京酒店 —— 聯乘比得兔

酒店聯乘《比得兔2：走佬日記》推出主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括炸芝麻三文魚手指伴沙律醬、燴鴨肉酥盒、蘇格蘭蛋伴茄醬、香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔、香芒紅桑子卷蛋糕、焦糖蘋果等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

【4】尖沙咀凱悅酒店 —— 港式主題下午茶

酒店與近百年老字號手繪磁器廠粵東磁廠合作，下午茶餐具為手繪彩蝶、鳥語、花香等典型瓷器圖案，甚具香港情懷。同時推出多款懷舊港式鹹甜點，包括港式芝麻蝦多士、蜜糖火腿迷你菠蘿包、芒果港式蛋撻、香港遠年陳皮朱古力、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕、港式奶茶鬆餅等。每人更可享用一杯冰凍港式特飲，例如港式冰鎮奶茶、懷舊紅豆冰等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700 / 3721 7701

【5】九龍東皇冠假日酒店 —— 送OASIS面部護理療程及Eurobeauté護膚品

酒店推出抹茶主題下午茶，供應五款甜品及五款鹹點，包括抹茶雙重芝士蛋糕、抹茶白朱古力千層酥、脆炸大蝦配抹茶醬、抹茶芝士撻、抹茶蟹肉醬全麥多士、抹茶焦糖雞蛋布甸等。每位更可獲贈OASIS面部護理療程及Eurobeauté護膚品，總值接近$3000！

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【6】8度海逸酒店 —— 68折歎金箔燕窩葡撻

酒店推出全新主題下午茶，任食多款鹹甜點，包括金箔燕窩葡撻，鮮芒果紅豆奶凍、三文魚牛油果卷物、香草無骨雞翼、日式麻醬鮮茄沙律伴水牛芝士等，更可以歎解暑的青檸菠蘿沙冰！

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座 地址：土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓 電話：2126 1960

【7】九龍香格里拉大酒店 —— 送雪花秀護膚品

酒店聯乘雪花秀推出下午茶，每位可獲贈價值$450的雪花秀禮品包、免費眼部按摩換領劵及$100現金劵！下午茶供應多款鹹甜點，包括蟹肉、薑及百合三文治配人參雞卷、鴨肝凍批配杞子及合桃、烤大蝦伴薑及香草醬、杞子柑橘貝殼蛋糕、合桃白咖啡忌廉蛋糕配焦糖合桃等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

大堂酒廊 地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊 電話：2733 8988

【8】灣景國際 —— 75折歎茉莉花鮮果美食

酒店推出全新下午茶，以茉莉花和鮮果入饌，供應多款鹹甜點，包括和牛面頰肉配蘋果及焦糖洋蔥、百花炸蟹鉗配茉莉花蛋黃醬、鵝肝芝士野菌撻配藍莓醬、茉莉花抹茶慕絲蛋糕、三文魚帶子芒果他他等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【9】文華東方酒店 —— 送超過$1000瑞士高級護膚品

酒店推出全新白松露瑰寶下午茶，供應多款鹹甜點，包括法式松露芝士火腿多士、1963文華芝士餅、柚子雲呢拿撻、法式66%黑朱古力蛋糕、玫瑰覆盆子奶黃雲呢拿甜點，還有鬆餅配以著名的玫瑰花果醬及牛油忌廉。

😋😋😋想知每位價錢、送哪些護膚品，立即按圖睇睇😋😋😋

快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【10】Ritz Carlton —— 於118樓高空歎鹹點下午茶

酒店推出「Five Elements」鹹點下午茶，供應5款鹹點及1款鹹味鬆餅，包括迷你蘑菇和牛牛肉漢堡、芥末牛油果慕斯、蝶豆花藍莓酸汁醃漬帶子、四川風味辣雞絲墨西哥玉米捲餅、金箔炸蝦多士。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Ozone 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓 電話：2263 2270

【11】W酒店 —— 無限歎Mövenpick雪糕

酒店聯乘Mövenpick推出熱帶風情下午茶，供應多款鹹甜點，包括龍蝦柚子芒果撻、檸檬帶子配蘋果芥末醬、香橙及罌粟籽脆皮鵝肝醬、開心果桃撻等美食，更可以任食Mövenpick雪糕，現時更有8折優惠，超抵食！

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【12】逸東酒店—— 任食Mövenpick + Häagen-Dazs

普慶餐廳於周一至五推出「冰火甜品下午茶」，每位客人可從菜單中揀選一款主菜，再配任食甜品！最令人期待的就是可以同時任食Mövenpick及Häagen-Dazs雪糕！

😋😋😋想知每位幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

逸東酒店 地址：香港九龍彌敦道380號 電話：2710 1901

【13】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【14】悅來酒店 —— 田園野餐主題下午茶

酒店推出全新主題下午茶，以野餐盒美食為靈感，供應多款美點，包括鵝肝醬伴黑魚籽、波士頓龍蝦水晶包、黃金菠蘿配蟹籽甜蝦、白玉雪燕青蘋果、竹炭馬卡龍、紅莓杏仁蛋糕、北海道3.6奶凍伴流心芒果波等。

😋😋😋想知每位幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Simplicity 地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓 電話：2409 3226

【15】荃灣西如心酒店 —— 聯乘朱古力品牌Valrhona

酒店聯乘有朱古力界Hermès之稱的法國著名品牌Valrhona，推出法式下午茶，供應多款鹹甜點，例如特濃黑朱古力慕絲蛋糕、白朱古力熱情果慕絲蛋糕、純滑朱古力芒果慕絲蛋糕、朱古力牛面頰漢堡、朱古力鵝肝凍批配紅酒啫喱等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Sky Lounge 天空酒廊 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店41樓 電話：6313 0378

【16】百樂酒店 —— 抹茶主題

酒店推出抹茶主題下午茶，供應共11款美食，包括抹茶堅魚珍珠蠔、海膽抹茶冷麵、抹茶流心多士、抹茶豆腐慕絲蛋糕、紅豆抹茶卷、抹茶朱古力慕絲蛋糕、抹茶林明頓、抹茶忌廉芭芙、抹茶北海道3.6牛乳奶凍等，還有特色抹茶特飲。

😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【17】朗廷酒店 —— 愛麗絲主題下午茶

酒店下午茶以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，推出多款精緻鹹甜點，包括The Botanist氈酒檸檬青檸餡餅、經典乳脂鬆蛋糕、蘇格蘭煙三文魚配烚三文魚卷、愛爾蘭蟹肉手指三明治配雞尾酒蝦、無花果醬配鵝肝醬、蘑菇餡餅等。

😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

廷廊 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【18】喜來登酒店 —— 送法國嬌蘭皇牌禮品

酒店聯乘法國護膚及香水品牌法國嬌蘭(GUERLAIN)推出下午茶，可以8折歎多款鹹甜點，包括蟹肉芝士撻、鴨肝棒棒、焦糖千層酥、橙花法式燉蛋、佛手柑雲呢拿慕絲、紫羅蘭乳酪馬卡龍等。下午茶可免費升級巴黎之花(Perrier-Jouët Champagne)香檳，還可獲贈法國嬌蘭皇牌禮品。

😋😋😋想知8折後幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

視佳廊 地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓 電話：2369 1111

【19】Madame Fù —— 送Tom Ford香氛或化妝品

餐廳推出全新意式風情下午茶，供應多款鹹甜點，包括一口西瓜配菲達芝士和薄荷、三文魚酥及羅勒醬蝦配牛油果和芒果包、海鹽焗檸檬撻、香橙馬卡龍、拿坡里巴巴蛋糕，更可以歎夏日雞尾酒。現時歎下午茶更會送Tom Ford香氛或化妝品！

😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Madame Fù 地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118

【20】Pier 1929 —— 270度海景打卡花系下午茶

灣仔碼頭2樓新開餐廳，裝潢優雅融會東方及西式元素，有景泰藍搪瓷設計之屏風、橢圓天花、粉色花藝隧道等，每個角落都是打卡位！最新推出「花朝月夕下午茶」，可以在270度維港美景前，品嘗三式層架上的精緻鹹甜點。

😋😋😋指定6款食物可以無限添食！按圖看下午茶食物款式及收費😋😋😋

+ 6 + 6 + 6

Pier 1929 地址：灣仔渡輪碼頭2樓 電話：3974 5609

【21】Camellia —— 送雪肌精護膚品

餐廳聯乘日本護膚品牌雪肌精推出夏日下午茶，供應多款精緻茶點，包括乳酪泡沫杯、烤薏仁雪糕、水信玄餅配蜜糖、蛋白迷你蝦堡、迷你菠菜酥、荷蘭炸芝士球等。每位更可獲雪肌精MIYABI體驗套裝一份。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Camellia 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下033號舖 電話：2885 2320 【中環分店】 地址：山頂山頂道118號山頂廣場G樓G03號舖及1樓101號舖 電話：2885 3320

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如君悅酒店、JW萬豪酒店、帝逸酒店、都會海逸酒店，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2021全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

😍同場加映1：深色型格系口罩9大推介最平$1.7個😍

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

+ 14 + 14 + 14

😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。 （文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

😋😋😋想知火鍋收費，立即按圖睇睇😋😋😋

味火鍋 地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓 電話：2892 2822 / 5566 4453

想知邊間$100有找食到，立即觀看全文👉👉👉任食火鍋油尖旺5間$300內推介！味火鍋送雞煲 JKBrother’s撈海鮮