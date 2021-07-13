【書展2021】香港書展將於2021年7月14至20日在灣仔會議展覽中心舉行，今年更首次增設「零食世界」展區，可以一次過品嚐超過1000款世界各地的人氣零食，《香港01》飲食頻道記者為大家現場直擊，推介8款$60內必買零食，煲劇睇戲必備！



書展明日（14日）將於會展開鑼，今年首設零食專區。（梁采欣攝）

場內分了6大零食主題，分別為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，當中包括人氣台灣蛋捲海邊走走、日本直送人氣炭火海老煎餅、珍寶珠特大版、韓國惹味杏仁等。記者在現場為大家搶先直擊，並精選8款煲劇必買零食，最平$7.5就買到，立即按圖睇睇😋👇👇

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今年書展手持一張票可以去晒三個展區，除了「零食世界」外，還可以去「運動及消閒博覽」和書展，超級抵玩。不過要留意，現場不會銷售實體門票，改為以八達通「拍卡」買票，而且現場不設增值服務，因此要八達通有足夠餘額。現時更有機會免費入場，立即按圖睇睇書展票價及8大超抵入場優惠😍👇👇

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大會及參展商提供大量優惠券給市民享用，包括免費進場、現金券、購物折扣、免費禮品等。部分是已接種疫苗的人士限定，亦有些優惠是未打疫苗的市民都可享用。記者為大家從貿發局網站提供的海量優惠券中精選了10張，另外亦搜羅了3家參展商的自家優惠。若要使用貿發局優惠，可以於購物時出示電子或紙本優惠券，但要仔細留意優惠券下方的條款，是否有限定已接種疫苗心士使用。

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第31屆香港書展詳情

日期：2021年7月14至20日 (星期三至星期二)

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

開放時間：2021年7月14 - 15日 (三至四)，上午10時至晚上10時

2021年7月16 - 17日 (五至六)，上午10時至午夜12時 (一樓展館)；上午10時至晚上11時 (三樓展館)

2021年7月18 - 19日 (日至一)，上午10時至晚上10時

2021年7月20日 (二)，上午9時至下午5時

(展覽會將於每日關閉前四十五分鐘截止進場)



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（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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