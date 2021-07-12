撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-07-12 19:14

去年因疫情緣故而停辦的書展今年強勢回歸！書展會於7月14至20日在灣仔會展舉行，同場更有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，市民可憑一張書展門票，逛盡3個展覽，同場另外亦設「香港貿發局教育及職業博覽」。今年有超過700個參展商參與，提供贈書、折扣、贈品等各種優惠給入場市民。大家快點留意以下優惠，最抵可以免費入場！

（資料圖片）

4個展覽 一票通行

今年書展最抵玩的地方是一張票可以去晒三個展區，除了書展之外，還可以去「運動及消閒博覽」和「零食世界」。前者除了有十個展區，今年加設了「宅渡假及戶外探索」區，介紹多項刺激有趣的本地戶外活動體驗，包括潛水、直立板等，參展商亦會提供試玩。另外，喜歡靜態活動的人亦可參加攝影、桌上桌戲等多個工作坊。而「零食世界」集齊全球各地逾1,000款的美味小食，為期一周。

另外，「香港貿發局教育及職業博覽」亦會於7月15至18日與香港書展同場舉行，為年青人、求職者一站式提供升學及就業等最新資訊，市民可以免費入場，等於市民最多以同時去勻4個展覽。

大家如要買票入場，可以參考以下3大入場優惠，最多可以免費入場，一蚊都不用畀。

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過百優惠任你揀 總有一款啱

在疫情下舉行書展，大會及參展商提供大量優惠券給市民享用，包括免費進場、現金券、購物折扣、免費禮品等。部分是已接種疫苗的人士限定，亦有些優惠是未打疫苗的市民都可享用。《開罐Opener》為大家從貿發局網站提供的海量優惠券中精選了10張，另外亦搜羅了3家參展商的自家優惠。若要使用貿發局優惠，可以於購物時出示電子或紙本優惠券，但要仔細留意優惠券下方的條款，是否有限定已接種疫苗心士使用。

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小心防疫

今年於疫情下舉行書展，大會亦採取了相應的防疫措施。會場設置紅外線體溫檢測站，主辦機構亦會於場內不同地點提供酒精搓手液，會場亦會定時徹底消毒及清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、扶手或門把以及枱櫈。值得留意的是，大會規定場內(包括展位內)不可飲食或提供試食。參觀人士亦不可攜帶外來食物進場。想吃點東西的人，要去場內指定的餐飲區進食。若不想浪費時間，想盡快買到心頭好的人，可以在入場前先看場內地圖，找自己想去的區域。

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