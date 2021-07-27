【口罩｜口罩推介】香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運花劍決賽擊敗意大利選手奪得金牌，寫下港隊歷史佳績，全港市民都為他瘋狂歡呼。而這位「香港193劍神」最近經常戴一款立體口罩，在昨晚（26日）的頒獎典禮亦有戴著，究竟是哪一個牌子？就等《香港01》食玩買記者為你解答！本文亦精選了7款襯衫必備口罩，包括RAZE、MaskOn、屈臣氏等。



（Hassan Ammar／美聯社）

【1】便利妥3D護理口罩

「193劍神」張家朗於東京奧運頒獎禮戴的就是便利妥3D護理口罩，款式為最簡單的白色，上面就印有花劍標誌。即使網店和實體店銷售的款式並沒有印上劍擊Logo，但各位依然可以買個同款！加上口罩設計為3D立體，不會緊貼嘴部，夏天戴格外舒適！

· 規格：ASTM Leve 2，BFE、PFE、VFE ≥ 98%

· 尺寸：18.4cm x 16.6cm（大碼）、16.7cm x 14.3cm（中碼）、16cm x 12.2c（細碼）、13.5cm x 10.5cm（加細）

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😍同場加映1：夢幻漸變色口罩7大推介最平$1.3個😍

覺得淨色口罩過於沉悶，但又怕卡通口罩太過張揚？漸變色口罩就啱晒！混合兩種顏色，低調得來又夠特別，是襯衫必備之選。記者精選了7款夢幻漸層口罩，要溫柔氣質又得，清新活潑亦有，最平只要$1.3一個！立即按圖睇睇7大夢幻漸層口罩推介😍👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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