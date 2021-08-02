【電子消費券 / $5000消費劵】政府將於昨日（1日）發放第一期$2000消費券，除了各大商場外，不少超市百貨都趁機推出消費券優惠。《香港01》食玩買頻道記者整理了7大超市百貨消費券優惠，包括百佳超級市場、惠康超級市場、一田百貨及Aeon等等，即睇下文睇哪間超市百貨最多優惠！



政府於昨日（1日）發放第一期$2000消費券，市民到旺角的八達通機領取。（羅君豪攝）

政府分別於4大電子支付系統Alipay HK、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK發放消費券。香港7大超市百貨紛紛推出消費券優惠，包括推出現金券及折扣優惠供市民領取。

【1】百佳超級市場—購買禮券滿$1,000送$100

即日起至8月15日，於百佳超級市場用消費券購買禮券／電子禮券滿$1,000，送$100優惠券。$100優惠券為2張$50優惠券，於下次購買任何產品滿$150或以上時才能使用，每次只可以使用1張優惠券，不過優惠券有限期只到2021年8月31日，大家在換購後要儘快使用。

百佳超級市場推出消費券優惠。（《香港01》圖片）

除了百佳超級市場外，還有其他超市百貨推出消費券優惠👇👇一田百貨買$2000送$1000！立即按圖睇睇7大超市百貨優惠😍👇👇

+ 27

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

😍同場加映1：消費券5大飲食優惠😍

政府發放第一期$2000消費券，《香港01》飲食頻道記者精選了5大超抵飲食優惠，包括牛角燒肉、帝逸酒店自助餐、帝京酒店自助餐等，還有不少人氣酒店自助餐都推出買$500送$500、買$1000送$1000激抵折扣，立即按圖睇睇5大消費券飲食優惠😍👇👇

想知消費券其他飲食優惠，立即觀看全文👉👉👉消費券5大飲食優惠 帝逸酒店自助餐買$500送500 牛角63折現金券

🤩同場加映2：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

不少人都打算好好利用$5000電子消費券去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇1. 港島及新界區

想知邊間酒店用得消費券，立即觀看全文👉👉👉用消費券去Staycation一文看清邊間酒店用得！Murray只收AlipayHK