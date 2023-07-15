寶礦力罐裝好飲過膠樽裝？日本網民求證獲官方承認：配方有分別！

有日本Twitter網民曾經表示，一直覺得罐裝寶礦力比膠樽裝更好飲，為了解開長年以來的「謎團」，他最近向大塚製藥查詢，意外地獲官方承認兩者配方確有分別！



日本「大塚製藥株式會社」於1980年研發的運動飲品「寶礦力」，由於能補充運動後身體流失的水分和電解質，加上好味道，因此受到不少人歡迎。有日本Twitter網民曾經表示，一直覺得罐裝寶礦力比膠樽裝更好飲，為了解開長年以來的「謎團」，他最近向大塚製藥查詢，意外地獲官方承認兩者配方確有分別！



日本「大塚製藥株式會社」於1980年研發的運動飲品「寶礦力」，以「可以飲的靜脈注射液」為產品概念，由於能補充運動後身體流失的水分和電解質，加上好味道，因此受到不少人歡迎。至今推出的產品分別有罐裝、膠樽裝和粉末裝等各種包裝，多年來也不斷有人提出相同的疑問：「罐裝和膠樽裝的味道似乎有點不一樣？」近日，網民「KUNIO」在Twitter上發文表示自己一直覺得罐裝寶礦力比起膠樽裝寶礦力更好飲，直至最近他終於鼓起勇氣向官方廠商求解答！

按圖睇一個原因令兩者味道不一樣！👇👇

+ 5

知多啲：竟比牛奶更解辣？日本專家教食1種水果秒解辣

鍾意食辣但是又好怕食辣？食辣之後，口腔內又麻又辣的灼熱感往往令人卻步，有甚麼方法可以有效解辣？早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來東京農業大學農業部的杉山立志副教授，介紹團隊最新研究得出的「解辣秘方」，原來這一種水果比牛奶、乳酪和咖啡都更有效解辣！按下圖看專家傳授的最新解辣方法！👇👇

+ 2

即睇日本節目實測藍莓的解辣效果！全文：怕辣救星｜竟比牛奶更解辣？日本專家教食1種水果即解辣超市買到