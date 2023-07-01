飲汽水常識！1個簡單秘技開汽水　力搖後開蓋也不亂濺噴發超厲害

搖過的罐裝汽水，打開之後一定會「大爆發」？日本綜藝節目早前在街頭訪問途人，問他們知不知道如何讓搖過的汽水在打開時也不會噴濺。最後教大家用一個簡單動作，只需數秒即可順利打開被搖晃過的汽水。



（圖片來源︰Unsplash）

如何平安地打開被搖晃過的汽水？

日文中的「裏技」，意思是指攻略、秘訣。早前，日本電視台綜藝節目《月曜から夜ふかし》向大家傳授一些你未必知道的日常生活「裏技」。其中一個，就是如何平安無事地打開一罐被搖過的汽水。

（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

面對這個難題，受訪者們奇招盡出，但似乎都未能答中問題，你又知不知正確做法是甚麼呢？即睇日本節目教簡單一招，狂搖汽水也不噴泡。節目先找幾名途人，考考他們如何正確開汽水不亂濺👇👇

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罐外施壓令氣泡消失

當我們用力搖晃一支碳酸飲料/汽水後，再打開瓶蓋，飲料會一瞬間噴湧而出，止都止不住。搖晃過程中產生大量氣泡，汽水中的二氧化碳會在這些氣泡的幫助下快速擴長及膨脹，於是會產生一開蓋便噴湧而出的效果。解決辦法很簡單，雙手拿汽水罐，上至下慢慢向下拉為罐施壓，搖晃過的汽水有大量的二氧化碳氣泡附在罐身，在罐外施壓或用手指彈幾下罐壁，振動令罐內氣泡消失，打開時就不會「大爆發」。

按圖睇解釋▼▼

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