【飲食熱話】早前有網民在Facebook群組「90年代回憶」貼出一張90後都必定食過的雀巢牛奶樂照片，表示每次食都會扯到嘴巴和舌頭流血，簡直是「兒時十大刑具之一」！留言亦有人提到食二寶果汁糖食少少上顎都會刮損晒。其實還有不少零食悲劇令人絕望，《香港01》飲食頻道記者整理了10個情況，更有幾樣你試過！



二寶果汁糖亦是一眾90後的童年回憶，不過這個回憶卻甜中帶著一點苦。有網民指經常食到上鱷損哂（ig @ lin.kei_ta）

食牛奶樂扯到條脷、嘴唇流血

有網民在Facebook群組「90年代回憶」貼出一張90後都必定食過的雀巢牛奶樂照片，表示是「兒時十大刑具之一」！皆因每次食都會黐住嘴唇或條脷，每次掹開都好痛，還會扯到成口血，有其他網民更搞笑回憶曾經嚇倒便利店姨姨，不斷遞紙巾問他有無事。

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任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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