【酒店自助餐 / 自助餐優惠】《香港01》飲食頻道記者精選24間酒店自助餐優惠，包括太古東隅、都會海逸、W、JW萬豪、帝逸、尖沙咀凱悅、逸東、朗廷、恆豐、嘉里、帝京、千禧新世界、荃灣西如心、8度海逸、百樂、康得思、灣景國際、九龍酒店、城景國際、萬怡酒店、香港諾富特世紀酒店、Marco Polo、皇家太平洋酒店及挪亞方舟度假酒店。



（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）



（朗廷酒店圖片）

【1】太古東隅酒店 —— 8折起任食兩款生蠔

酒店最近停止提供隔離檢疫服務，重新對外開放，而自助餐近期亦受到一眾Buffet迷的熱烈討論。比起自助午餐，網民更推介自助晚餐，可以任食2款來自法國跟愛爾蘭的生蠔，還有凍蟹鉗、蟹腳等冰鎮海鮮。另外還有海膽壽司、即叫即煮的熱盤，包括羊架、安格斯牛扒等美食。

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FEAST (Food By EAST)

地址：太古太古城道29號東隅1樓

電話：3968 3777



【2】都會海逸酒店 —— 75折歎多款日韓美食

酒店推出日韓主題自助晚餐，除了任食即開生蠔、多款凍海鮮及即切刺身，還有吉烈一口豚、御好燒、韓式燒烤牛仔骨及韓式泡菜豆腐湯等。另外還有一系列自家製熱帶水果及榴槤甜品。

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Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880



【3】W酒店 —— 75折任食生蠔、鱈場蟹

酒店推出全新以蟹為主題的自助餐，可以75折任食生蠔，還有多款冰鎮海鮮，包括日本鱈場蟹或麵包蟹、波士頓龍蝦鉗、熟蝦、藍青口、海螺、海螯蝦、日本紅蟹腳。另外還有焗釀蟹蓋、芝士蟹肉砂鍋、蒸原條石斑等美食。

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KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

電話：3717 2299



【4】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室

地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366



【5】帝逸酒店 —— 免加一任食和牛海膽

酒店推出全新主題自助晚餐，多款美食以日本直送和牛及新鮮海膽入饌，包括海膽海葡萄蝦壽司、蒜香一口A4和牛粒、A4和牛鴨肝海膽炒飯、海膽三文魚子和風沙律等。另外還有即開生蠔、爐端燒、鐵板燒、日式天婦羅等美食。甜品方面，有白桃啫喱配3.6牛乳布甸、白桃芝士撻、自家製Gelato雪糕等。

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Alva House

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1118



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【6】尖沙咀凱悅酒店 —— 任食即煮龍蝦、多款亞洲美食

尖沙咀Hyatt自助晚餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新主題，任食多款亞洲美食，包括日本、韓國、台灣、泰國、越南、印度。美食包括三杯魷魚、芒果糯米飯、泰式紅咖哩荔枝鴨、韓式海鮮蔥餅、韓式炸雞配年糕、馬來西亞肉骨茶、牛油咖哩雞、印式玫瑰蜜炸糖球等。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700 / 3721 7701



【7】逸東酒店 —— 任食超過40款東南亞美食

Eaton自助餐可以任食超過40款東南亞美食，例如新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地，美食包括辣椒蟹、海南雞飯、肉骨茶、泰式蒸烏頭、泰式烤龍蝦、芒果糯米飯、即叫即製的香蕉朱古力班戟、糯米釀脆皮乳豬、印尼烤雞等。每位更可獲一張「登機證」，換取不同地方的特式飲品，包括泰式青檸梳打、珍多冰及美祿恐龍等。

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普慶餐廳

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901



【8】朗廷酒店 —— 高達75折歎8款海鮮

酒店自助餐可以任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898



【9】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗

地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓

電話：2732 4611



【10】嘉里酒店 —— 7折歎榴槤併盤

酒店推出東南亞美食自助晚餐，供應多款星、馬、泰、越、印各地美食。除了任食原隻開邊波士頓龍蝦、麵包蟹和雪蟹腳等凍海鮮外，還有多款東南亞美食，包括新加坡炒辣蟹、越式生牛肉湯河、峇里傳統烤乳豬、印尼五香烤羊腿和新加坡喇沙等。最正的是每位更可免費歎一份榴槤併盤，共有四件高質榴槤！

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大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246 / 2252 5888



【11】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154



【12】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓

電話：2313 4222



【13】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。自助午餐更是星期一至日同價，超抵食！

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Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



【14】8度海逸酒店 —— 8折起歎多款海鮮

自助晚餐可以任食生蠔，共有法國、美國或愛爾蘭3款，每日供應2款，還有鱈場蟹腳、青口等凍海鮮。另外還有生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、燕窩蛋白梳乎厘等美食。

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+ 1

8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下

電話：2126 1960



【15】百樂酒店 —— 75折任食各款日本美食

酒店推出以和牛、花膠和海鮮為主題的自助晚餐，供應鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括加拿大鱈場蟹腳、法國麵包蟹、小龍蝦、紐西蘭青口、白蜆及海蝦，另外可以任食酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯、魚湯花膠南瓜雞粥等美食。

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+ 5

Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【16】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式焙茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

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The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【17】灣景國際 —— 免加一任食龍蝦、黑毛豬美食

酒店推出「龍蝦．黑毛豬」自助晚餐，除了任食新西蘭生蠔、麵包蟹，還有港式咖哩炒龍蝦、香烤西班牙豬頸肉配香茅、米香脆炸龍蝦丸、蒜泥西班牙豬白肉、龍蝦蟹肉牛油軟包、酥皮龍蝦湯、哥頓布式炸西班牙豬扒等美食。甜品方面，有番石榴荔枝慕絲蛋糕、焦糖菠蘿藍莓乳酪杯、即炸沙翁配肉桂糖。

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灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)



【18】九龍酒店 —— 75折任食鮑魚、和牛、生蠔

酒店除了任食法國、美國及紐西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口等凍海鮮外，還有泰式紅咖哩燴鮮鮑魚、醉滷原隻鮑魚、火焰鹿兒島和牛和牛他他、火炙和牛壽司等美食。甜品方面，則有芒果拿破崙、芒果椰汁糯米飯、泰式珍多冰、焗火焰雪山及Häagen-Dazs雪糕。

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倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



【19】城景國際 —— 任食多款鮮蟹美食

酒店以多款時令靚蟹入饌，無限供應梳乎厘蟹肉芝士焗扇貝、雞油花雕蛋白蒸荷蘭布朗蟹、橋底炒蟹、黃咖哩煮皇后蟹、堂煮築地蟹皇水蟹粥等美食，每位更可獲贈一份潮式亞拉斯加皇后凍蟹腳。另外還可以任食美國及紐西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、法國膏蟹、布朗蟹等。

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City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287（Whatsapp：5483 0307）



【20】香港諾富特世紀酒店 —— 高達6折歎吞拿魚、三文魚美食

酒店推出全新主題自助晚餐，多款美食以吞拿魚（鮪魚）及三文魚入饌，包括鹽焗原條三文魚、香蔥拖羅丼、香蔥鮪魚他他、麻辣鮪魚粒、鐵板香橙鮪魚等。還可以任食多款冰鎮海鮮，例如即開生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺。甜品方面，則有三色堇宇治抹茶慕絲蛋糕、夏堇伯爵茶慕絲蛋糕、石竹花玫瑰果凍、三色堇日式柚子蕃茄及Mövenpick雪糕。

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+ 5

Le Cafe

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：2598 9869



【21】香港萬怡酒店 —— 買一送一

酒店推出買一送一優惠，任食生蠔、鱈場蟹腳、青口、海蝦等冰鎮海鮮，還有即烤澳洲和牛小臀肉。另外亦有買二送二優惠，最啱和家人或三五知己食餐好！

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MoMo Café

地址：西環西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：3717 8989



【22】Marco Polo —— 鴨肝自助餐

酒店推出鴨肝主題自助餐，除了任食生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉腳蟹、翡翠螺等多款凍海鮮外，還有鴨肝凍批、鴨肝慕絲泡芙、鴨肝叉燒炒飯、香煎鴨胸配鴨肝汁、鴨肝蝦仁炒米粉等，每人更可免費享用一份香煎鴨肝配橙醬多士。

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馬哥孛羅咖啡廳

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

電話 / WhatsApp：2113 3912



【23】皇家太平洋酒店 —— 高達6折歎泰國主題自助餐

酒店推出泰國主題自助餐，除了一系列冰鎮海鮮、刺身壽司外，還有多款泰式美食，包括泰式青木瓜沙律、甜酸鳳爪、八爪魚沙律、泰式椰子雞湯、泰式炒海鮮*、辣椒炒龍蝦鉗、鹽焗鱸魚、青咖哩雞配烤餅、燒豬頸肉配糯米飯等。另外還有多款泰式甜品，例如椰汁西米糕、椰青大菜糕、班蘭千層糕、泰式奶茶凍、香芒椰皇西米露、芒果糯米飯等。

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柏景餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322



【24】挪亞方舟度假酒店 —— 買3送1任食龍蝦

酒店推出以龍蝦和花膠為主題的自助晚餐，任食波士頓龍蝦、鱈蟹腳、翡翠螺、清蒸石班外，還有吞拿魚、油甘魚、三文魚、紅蝦、八爪魚等刺身及壽司。熱食方面，則有鮮茄魚湯花膠海鮮脆米泡飯、燒羊架、香煎鴨肝多士等。

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豐盛閣

地址：新界馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店

電話：3411 8836



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😋同場加映1：消費券5大飲食優惠 帝逸酒店自助餐買$500送500 牛角63折現金券😋

政府日前亦發放第一期$2000消費券，除了各大商場外，不少食店都趁機推出消費券獎賞優惠。記者精選了5大超抵飲食優惠，包括牛角燒肉、帝逸酒店自助餐、帝京酒店自助餐等。立即按圖睇睇5大消費券飲食優惠😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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