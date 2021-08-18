葵廣掃街必試四款小食 百搭冷麵爆芝多士一試難忘｜Liebe_king

葵廣小食店琳瑯滿目，想一擊即中尋找心水小食，即由「開講」blogger介紹必試小店！(撰文：Liebe_king）



【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

一、冷麵

小店的冷麵一直都又平又好食，最近還推出了手撕雞、麻辣粉皮等新菜式，不過我還是最鍾意這間店大大碗任你選撈麵。

小店有點像童年時的冷麵小店，不過就有更多的選擇：9 款醬汁、5 款麵底、20 多種配料，包你選到你心水的配搭。今次就選了日式芝麻醬配海蜇同八爪魚，海蜇頭超級爽口又有小小辣，配搭冷麵非常開胃。

貓麵

葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2011號舖

食物評分：4/5



二、火腿雞蛋芝士豬柳手抓餅

手抓餅即叫即製，拿上手還是熱辣辣，炒得鬆軟有層次。火腿雞蛋、流心芝士，加上爽口生菜蕃茄，所以口感挺新鮮，不會油膩，果然是葵廣必食推薦。（手抓餅真的非常足料，餡料多到一邊食一邊跌，女孩子吃一個絕對夠果腹了。）

慧食貓

葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓B01C號舖

食物評分：3.5/5



三、惡魔爆芝多士

多士用了法式酸麵包、煙肉、三重芝士、洋蔥等多種材料製成，包羅萬有。（作者提供）

多士用了法式酸麵包、煙肉、三重芝士、洋蔥等多種材料製成，包羅萬有。一出爐當下真的「爆曬芝士拉曬絲」，不過洋蔥與煙肉味有點搶走焦點，不過整體而言還是很推薦給芝士控。（店鋪提供半份 / 全份的選項，即叫即製需要等上15 至20 分鐘，份量偏細，$38性價比不算高。）

多士用的芝士分別係Edam、Cheddar、Emmenthal（店鋪譯作艾文陶芝士），三種風味都偏濃郁重口味。當中的Edam更帶有少少果仁香味，好易入口。

芝士叔叔

葵芳葵富路7-11號葵涌廣場1樓B01D號舖

食物評分：3.5/5



四、芝士煙肉蛋雞蛋糕

小店即叫即製熱辣辣雞蛋糕，第一口咬下去就是流心蛋漿，第二口就是拉絲芝士和惹味煙肉碎，層層遞進的口感即時湧現。（試食時憶起台灣旅行時總在嘗試不同的口味雞蛋糕的經歷呢。）

良日雞蛋糕專門店

葵涌榮芳路65號美豐大廈地下11號舖

食物評分：3.5/5



作者簡介：Liebe_king

HKfoodie sharing food and lifestyle

作者facebook：Foodie.liebe_king

作者instagram：liebekingfoodie

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）