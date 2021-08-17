三間必試日本菜 日本人主理拉麵店及紅磡隱世居酒屋｜COWW

跟住「開講」blogger，尋找香港隱世日本好味道！（撰文：COWW）



一、大角咀正宗日本人主理 北海道直送札幌拉麵

其實大角咀真的是小店林立，今天找到一間正宗日本口味的拉麵一試，留意到有一款二人餐（$318：前菜沙律、2款主食、4款小食、2罐汽水），非常划算。

招牌牛油拉麵：湯底主要是豬骨濃湯，真的非常濃郁，上面放了塊牛油，慢慢溶化融入湯底中，非常香，記得要攪勻才喝。拉麵是幼身的曲麵，很彈牙、爽，我自己比較偏愛粗麵，因為可掛多一點的湯，但這次的幼麵都掛到湯很不錯。叉燒就正正常常，有幾小片。

札幌螃蟹拉麵：雖然沒牛油般香，但湯底多了一份鮮甜，有美味的蟹棒，還有半粒溏心蛋。

自家製餃子：因為我和朋友都太喜歡吃餃子，所以點了兩碟，餃子真的是由店主夫婦自己包，非常多汁，皮也不會太厚，底煎得很脆，不試不可！

北海道南瓜炸薯餅：南瓜好甜，炸得剛剛好，很香口。

吉列豬扒：小食來說份量很足，不會炸得太乾。

小林札幌拉麵

大角咀博文街11號富貴大廈西座地下16號舖



二、土瓜灣新cafe 驚喜日式定食

新張開的café，門口已經有個靚靚打卡位，外面的座位是寵物友善座位，入面有高檯和矮檯，樓底很高，水泥牆的裝潢有乾淨俐落的感覺。

水泥牆的裝潢有乾淨俐落的感覺。（作者提供）

照燒牛舌定食（$128）：好豐富的定食，有麵豉湯、辣芽菜、牛蒡漬、醬油蛋黃。牛舌和紫菜鋪滿了飯面，份量很多，大約有7 至8 塊頗厚的牛舌。我個人覺得口感挺好，較爽口，有幾塊有一點韌，也許是位置問題，和蛋黃拌飯真的是最佳組合！

Dirty（$45）：鮮奶夠凍，啡底都頗濃味，但不會好苦，易入口，不錯！

鮮奶夠凍，啡底都頗濃味，但不會好苦，易入口，不錯！（作者提供）

難得星期六下午也不用排隊，而且可以坐上兩小時，只有新開張的café 才做到呢。希望下次來不用排長龍，試到其他食物和飲品呢。

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土瓜灣炮仗街93號喜築地下E室



三、紅磡隱世居酒屋

不是住附近都不會留意到它的存在，因為它的門口實在太特別了，是日本的車站，入面裝潢一點都不馬虎，還有吧檯，就像去了日本一樣！

十户特選壽司 八貫（$238）：拖羅、池魚、三文魚籽、海膽、劍魚腩，還有些應該是鯛魚之類的。有問過店員但也不大清楚，如果上桌時可以介紹一下便更好了。整體來說都算新鮮，但壽司飯略嫌失色，但海膽夠creamy，池魚夠爽口，拖羅和劍魚腩都十分肥美。

十户特選壽司。（作者提供）

本日特選5 種串燒（$168）：還會送啤酒 / 清酒1 杯，富士蘋果豬腩肉很特別，如果不是跟餐，不會另點，但試過就會再想食。富士蘋果的清甜會平衡豬腩肉的肥膩，想像不到兩者竟如此適合，非常特別！

厚切美國牛脷（$58）、燒牛舌尖（$38）：前者比較腍；後者比較有𡁻口，較爽，視乎你喜歡哪種質感。

燒雞胸軟骨（$28）：雞軟骨就吃得多，雞胸軟骨就不是到處有。純粹個人喜好，不是特別出色。

燒雞腿肉（$36）：本身以為串燒set裡面的是雞腿肉，誰料竟是雞胸肉。但亦燒得好腍，亦加上了燒汁。

清酒煮海蜆（$68）：超級香清酒味，蜆肉鮮甜，連湯也想整碗喝掉。

清酒煮海蜆。（作者提供）

除了散點之外，亦有Omakase Menu，不過應該需要預訂，四百塊左右，不過我也是光顧後才知道呢。我想在土瓜灣站走路過去比較近，在崇潔街附近，居酒屋旁邊還有熹記甜品可以吃芋圓，便宜又好食。

十戶

馬頭圍道89-93號福星大廈地下93號舖



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