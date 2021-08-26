【香港好去處 / 打卡 / Blue Bottle / 中環街市 / Pinkoi市集】這一兩個星期天氣好，大家不妨趁着好天去打卡！最近有不少新開好去處，十分適合晴天去影靚相，Blue Bottle Coffee於沙田開設限定咖啡店，設有佔地8000呎的戶外露營區，打卡一流！另外中環街市和九龍灣都有新開好去處，即睇下文mark低心水好去處，不論是和閏密、朋友，還是情人去打卡都得！



【1】Blue Bottle Coffee —— 沙田露天限定咖啡店

咖啡店Blue Bottle Coffee Hong Kong上年才進駐香港，之前在太古糖廠街市集開設期間限定店已經大排長龍，人氣高企。最近Blue Bottle在沙田新城市廣場推出期間限定店，不但將露營車設為咖啡餐車，更設有8000呎戶外露營區以及兒童及寵物同樂園，不論是和閏蜜、情人，還是毛孩來打卡都得！🏕️🐶🏕️露營區超靚！按圖看Blue Bottle限定咖啡店靚相及設施👇👇👇

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Blue Bottle Coffee Hong Kong 沙田限定咖啡店



地址：新界沙田新城市廣場 3 樓小食亭



開放日期：2021年8月25日 - 11月21日



開放時間：11:00 – 20:00



【2】中環街市 —— 三級歷史建築物打卡位

繼大館、PMQ後，中環又多個打卡好去處！超過80年歷史的中環街市，經活化翻新後終於開幕，中環街市一共有三層，有多個香港本土特色小店，包括懷舊店舖、文創小店、美食街和Cafe等等。除了小店，中環街市更有不少文青必去打卡位，例如是長樓梯、中庭、舊式建築打卡位，打卡一流！😍😍按圖看中環街市打卡位👇👇👇

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中環街市



地址：中環皇后大道中93號



開放時間：10:00 – 22:00



【3】Pinkoi露天市集 —— 九龍灣台灣美食街

Pinkoi將於8月27日至29日於九龍灣舉行露天市集，不但有超過100間文創小店參與，而且設有台灣美食街，售賣各種台灣特色美食。Pinkoi更與不同品牌合作，包括miffy、SNOOPY等卡通人物，推出聯乘產品。😍😍有打卡展覽！如何成為會員入場？按圖看Pinkoi露天市集和必睇產品👇👇👇

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Pinkoi 十週年 2021 巡迴展香港站



地址： 九龍灣常悅道 8 號零碳天地



開放日期：2021年8月27至29日



開放時間： 11:00-18:00



以上的新開好去處都十分適合晴天去影靚相，打卡一流！一於mark低心水好去處，和閏密、朋友，還是情人去打卡都得！

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