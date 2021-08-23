【賞花莊園 / 太陽花 / 向日葵 / 打卡好去處】8月初時香港下了多場大雨，全港最大的向日葵花田所在地──信芯園，於facebook上透露向日葵花已被暴雨浸壞。網民紛紛留言鼓勵信芯園的同時，也苦惱何處可以賞花。《香港01》旅遊頻道記者精選了3大打卡莊園，全部都可以觀賞到太陽花，有個地方更是免入場費！



【1】碟豆花園——超過10種鮮花花圃

蝶豆花園初時以紫色蝶豆花作招徠，並引入澳洲的草泥馬，集賞花打卡及生態動物園於一身。最近園內太陽花盛開，入園可與超美太陽花海打卡！園內設有超過10種鮮花，包括蝶豆花、波斯菊、繡球等，在不同季節都可以看到不同鮮花盛放，單單是太陽花就有3個品種，其中一種叫「泰迪熊向日葵」，可愛度爆燈！除了太陽花外，最近色彩鮮艷的百日菊也陸續盛放。🌻🌻有個最新花隧道打卡位！按圖看各種園內靚花、入場收費及交通方法👇👇👇

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蝶豆花園有機農莊



地址：大埔鳳園路8號



營業時間：10:00 - 18:00



【2】有機薈低碳農莊——羊駝園睇太陽花

位於錦田的有機薈低碳農莊的太陽花在6月已經開始盛放，靚花打卡位多不勝數！只要只要付費入園就可以任影太陽花！除了賞花外，亦可以近距離接觸羊駝，園內最受歡迎的就是四隻羊駝，性格溫馴易親近人，不少人專程到場與羊駝親密接觸，頭貼頭影相無難度！🌻🐑點擊睇交通詳情和入園價錢👇👇👇

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有機薈低碳農莊菠蘿園



地址：錦田四排石村39號



開放時間：星期一至日 10:00－18:00



電話：5579 2178



【3】Billow——歐洲湖景白屋後花園

這間新餐廳前身就是「小白鷺餐廳」，翻新變身成為充滿歐陸風情的西餐廳「Billow」，其純白色裝潢夠吸引打卡之餘，還種有多種不同的觀賞花卉，嚴如一個繽紛後花園。最近正值太陽花花期，不難見到一片太陽花花田正在盛放，打卡一流！除了太陽花外，花園都會因應花期有不同鮮花，例如有鬱金香、黃菊、玫瑰花等等。🌻🌻如何前往？按圖看太陽花靚相👇👇👇

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Billow Bar Seafood Bistro



地址：大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖



營業時間：（平日）11:30- 17:00／18:00 – 22:00；（周末）10:00 - 17:00pm／18:00 – 22:00



太陽花花期為5至9月，不過盛放情況受到天氣影響，大家可以趁這星期好天去打卡影靚相！

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