【飲食優惠】《香港01》飲食頻道記者精選8個超抵飲食限時優惠，包括Häagen-Dazs、Mövenpick雪糕、PHD薄餅、NeNe Chicken韓式炸雞、Red Lobster、Pizza Hut、麥當勞及KFC。



Häagen-Dazs再次推出超低優惠！

麥當勞早前推出的限量版「籃神卡」大受歡迎，卡上印有人氣男子組合MIRROR成員姜濤、Edan、Anson Lo穿著球衣的靚仔樣，很快就被換購一空。有見及此，餐廳將於8月30日起加推兩款，各位鏡粉切勿錯過！按圖即看8大優惠日期、下載優惠劵換領「籃神卡」方法👇👇👇

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【1】Häagen-Dazs

OK便利店推出快閃優惠，可以$100買5杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯。付款前向收銀員出示電子優惠券更可加$15買第6杯，平均只係$19.2/杯。優惠日期由即日起至8月29日。

【2】Mövenpick

7-11便利店推出限時優惠，Mövenpick雪糕100毫升$100/5盒，平均每盒$20。優惠日期由即日起至8月29日。

【3】PHD

堂食/外賣自取惠顧每滿$50，即送$50現金折扣券一張。食滿$100送兩張，食滿$200送四張。$50現金折扣券可於下次惠顧堂食/外賣自取滿$200使用一次。

【4】NeNe Chicken

於旺角分店可以$99起歎炸雞放題。1款口味炸雞&薯條放題每位成人$99，小童（1.2米以下）$58。供應時段為12:00pm – 6:00pm，用餐限時90分鐘。11款口味炸雞放題每位成人$158，小童（1.2米以下）$78。放題全日供應，用餐限時90分鐘。

【5】Pizza Hut

為慶祝Pizza Hut香港40周年，品牌由8月17日起連續40日推出$40超級至尊大批優惠。每日下午4點於官網搶購，限定40個。優惠日期由即日起至9月24日。

【6】Red Lobster

於9月期間，凡堂食點選任何活龍蝦菜式即可以$1額外點選七安士西冷牛扒一件。優惠日期由9月6日至10月3日，逢星期一至星期五全日適用，公眾假期除外。

眾多優惠中，記者覺得Mövenpick雪糕優惠最抵買，因為平時原價都要近30元左右一杯，加上優惠可以組合不同口味，可以試勻各款口味！如果想下載麥當勞和KFC肯德基優惠券，可以到上方圖輯查看。不過提提大家，購買前要留意相關條款及細則，優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定。

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😋同場加映：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

😋😋😋想知火鍋收費，立即按圖睇睇😋😋😋

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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